«Язичник у рясі»: кілька штрихів до портрета митрополита Павла Лебедя
«Язичник у рясі»: кілька штрихів до портрета митрополита Павла Лебедя
У Києві водій навмисно заблокував дорогу “швидкій”, яка перевозила дворічну дитину у критичному стані
У Києві водій навмисно заблокував дорогу “швидкій”, яка перевозила дворічну дитину у критичному стані
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Росія вдарила по Кривому Рогу ракетами. Є влучання в житловий будинок та навчальний заклад (оновлено)
Росія вдарила по Кривому Рогу ракетами. Є влучання в житловий будинок та навчальний заклад (оновлено)
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
ЗСУ підтвердили успішний удар по Чонгарському мосту
ЗСУ підтвердили успішний удар по Чонгарському мосту
Роман Ващук: ”Найкраща стратегія відновлення – stop doing stupid shit”
Роман Ващук: ”Найкраща стратегія відновлення – stop doing stupid shit”
На фронті загинув актор фільму Сенцова "Носоріг" Євген Світличний
На фронті загинув актор фільму Сенцова "Носоріг" Євген Світличний
ГоловнаЕкономікаДержава

Молдова ратифікувала угоду з Україною про будівництво мосту через Дністер

Очікується, що міст здадуть в експлуатацію в 2025 році.

Молдова ратифікувала угоду з Україною про будівництво мосту через Дністер
Фото: newsmaker.md

Парламент Республіки Молдова в понеділок, 31 липня, ратифікував міжурядову угоду між Україною та Молдовою про будівництво мосту через Дністер.

Міст з'єднає молдавське прикордонне село Косеуць та українське місто Ямпіль в Могилів-Подільському районі Вінницької області, повідомляє NewsMaker.

Як повідомляють, рішення щодо ратифікації угоди про будівництво мосту через Дністер підтримали 57 молдовських депутатів.

Згідно з проєктом, уряд України профінансує технічне проєктування мосту, включно з будівництвом, і будівництво необхідної інфраструктури на своїй території, а уряд Молдови - на своїй.

За інформацією Державної адміністрації доріг Молдови, протяжність майбутнього мосту становитиме 641 м. На ньому буде дві смуги руху, дві смуги безпеки, дві велосипедні доріжки, дві пішохідні доріжки та естакада майже 667 м з українського боку.

Довжина опор у деяких частинах мосту сягатиме 40 м, а пропускна здатність становитиме 5 тисяч автомобілів за добу. Очікується, що міст здадуть в експлуатацію в 2025 році.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що співробітники ДСНС та місцевої влади облаштували тимчасові автомобільні переправи через р. Тересва на Закарпатті. Відновлено рух через річку як легкового, так і вантажного (до 20 т) транспорту.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies