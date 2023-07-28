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На Закарпатті відновлено рух вантажного та легкового транспорту через річку Тересва

Через річку дозволено рух транспорту до 20 тонн.

На Закарпатті відновлено рух вантажного та легкового транспорту через річку Тересва
Фото: Пресслужба ДСНС

Співробітники ДСНС та місцевої влади облаштували тимчасові автомобільні переправи через р. Тересва на Закарпатті.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Станом на 20:00 28 липня поблизу смт. Тересва місцевою владою спільно з ДСНС завершено роботи по облаштуванню двох тимчасових автомобільних переправ через р. Тересва”, - йдеться у повідомленні.

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Таким чином, відновлено рух через річку як легкового, так і вантажного (до 20 т) транспорту.

Від ДСНС для чергування на місці події залучено два рятувальники та одна од. техніки.

Фото: Пресслужба ДСНС

Нагадаємо, 24 липня у Закарпатській області обвалився міст через річку Тересва на автодорозі Н-09. 

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