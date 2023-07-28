На Закарпатті відновлено рух вантажного та легкового транспорту через річку Тересва

Співробітники ДСНС та місцевої влади облаштували тимчасові автомобільні переправи через р. Тересва на Закарпатті.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
“Станом на 20:00 28 липня поблизу смт. Тересва місцевою владою спільно з ДСНС завершено роботи по облаштуванню двох тимчасових автомобільних переправ через р. Тересва”, - йдеться у повідомленні.
Таким чином, відновлено рух через річку як легкового, так і вантажного (до 20 т) транспорту.
Від ДСНС для чергування на місці події залучено два рятувальники та одна од. техніки.
Нагадаємо, 24 липня у Закарпатській області обвалився міст через річку Тересва на автодорозі Н-09.