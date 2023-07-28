​У Запорізькій області близько 60 окупантів відмовились виконувати бойові завдання, - Генштаб

Вороги також частково вивели з ладу власну автомобільну і бронетанкову техніку.

Через значні втрати і успішні бойові дії Сил оборони України в підрозділах російських окупаційних військ збільшилась кількість відмов від участі у бойових діях.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, у районі населеного пункту Розівка Запорізької області близько 60 російських військовослужбовців зі складу 247 десантно-штурмового полку 7 десантно-штурмової дивізії ЗС РФ відмовились виконувати бойові завдання в районі села Старомайорське Донецької області.

Окупанти ще й частково вивели з ладу власну автомобільну та бронетанкову техніку.

Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що близько 50 військовослужбовців росармії зі складу каспійської флотилії, які є етнічними дагестанцями, у районі населеного пункту Дорожнянка Запорізької області відмовились брати участь в бойових діях. Наявне в підрозділі озброєння вони вивели з ладу.

На тимчасово окупованих територіях Луганської області теж збільшились випадки дезертирства в штурмових підрозділах “Шторм-Z” російських окупаційних військ. Загарбники усе частіше самовільно залишають бойові позиції.