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​У Запорізькій області близько 60 окупантів відмовились виконувати бойові завдання, - Генштаб

Вороги також частково вивели з ладу власну автомобільну і бронетанкову техніку.

​У Запорізькій області близько 60 окупантів відмовились виконувати бойові завдання, - Генштаб
Фото ілюстративне
Фото: змі окупантів

Через значні втрати і успішні бойові дії Сил оборони України в підрозділах російських окупаційних військ збільшилась кількість відмов від участі у бойових діях. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, у районі населеного пункту Розівка Запорізької області близько 60 російських військовослужбовців зі складу 247 десантно-штурмового полку 7 десантно-штурмової дивізії ЗС РФ відмовились виконувати бойові завдання в районі села Старомайорське Донецької області. 

Окупанти ще й частково вивели з ладу власну автомобільну та бронетанкову техніку.

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Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що близько 50 військовослужбовців росармії зі складу каспійської флотилії, які є етнічними дагестанцями, у районі населеного пункту Дорожнянка Запорізької області відмовились брати участь в бойових діях. Наявне в підрозділі озброєння вони вивели з ладу. 

На тимчасово окупованих територіях Луганської області теж збільшились випадки дезертирства в штурмових підрозділах “Шторм-Z” російських окупаційних військ. Загарбники усе частіше самовільно залишають бойові позиції.

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