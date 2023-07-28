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Президент змінив дати деяких свят, зокрема, Дня хрещення Русі та Дня Українського козацтва

Крім того, День захисника України буде називатись День захисників і захисниць України.

Президент змінив дати деяких свят, зокрема, Дня хрещення Русі та Дня Українського козацтва
Фото: Пресслужба ОП

Президент Володимир Зеленський змінив дати деяких свят.

Про це йдетсься в указі № 455/2023 від 28 липня 2023 року. 

Святкування Дня української писемності та мови переноситься з 9 листопада на 27 жовтня. День Українського козацтва - з 14 жовтня на 1 жовтня.

День хрещення Київської Русі - з 28 липня на 15 липня. День усиновлення - з 30 вересня на 17 вересня. 

Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва буде відзначатись 9 листопада. День сім’ї - 15 травня. 

День захисника України буде називатись День захисників і захисниць України і буде відзначатись не 14 жовтня, а 1 жовтня.

День Української Державності переноситься з 28 липня на 15 липня.

Нагадаємо, ПЦУ затвердила перехід на новоюліанський календар. Рішення ухвалили 27 липня під час Помісного Собору у Софії Київській.

Загальне вживання новоюліанського календаря буде запроваджене з 1 вересня 2023 року. Таким чином, із 1 вересня більшість християн України почнуть відзначати релігійні свята за новим календарем. Зокрема, Різдво святкуватимуть 25 грудня, а не 7 січня, День Святого Миколая 6 грудня, а не 19 грудня, Водохреще 6 січня, а не 18 січня. Великдень і привʼязані до нього свята залишаться, як було.

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