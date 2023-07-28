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Через негоду без світла залишилися 420 населених пунктів у 10 областях, - Міненерго

Загалом в енергосистемі виробленої електроенергої достатньо для покриття попиту.

Через негоду без світла залишилися 420 населених пунктів у 10 областях, - Міненерго

Через негоду залишаються без світла понад 140 тис. абонентів у 420 населених пунктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Зазначається, що більшість аварій -  у Дніпропетровській області, де знеструмлено 165 населених пунктів, без світла залишилися понад 66 тис. споживачів.

Через негоду енергетикам довелося відновлювати з нуля навантаження на одній із гідроелектростанцій, у якої відключалася лінія електропередачі. Також через грозу вимикалася лінія оператора системи передачі "Укренерго" 330 кВ на Сумщині.

"Уже звично залишається без світла частина споживачів прифронтових і прикордонних із Росією областей", - зазначає міністерство.

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У Херсоні енергетики під'єднали до світла ще понад 100 споживачів, відключених через підтоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС. Отже, у місті залишаються без світла 11,4 тис. абонентів (з моменту підтоплення було 15 тис. - ЕР). 

Загалом в енергосистемі виробленої електроенергої достатньо для покриття попиту, запевняє Міненерго.

Нагадаємо, в Запоріжжі через негоду дерева попадали на дороги і пошкодили електричні дроти.

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