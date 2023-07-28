Ворог випустив майже 200 снарядів по Херсонській області, є поранений

Російські окупаційні війська за добу випустили майже 200 снарядів по Херсонській області. В результаті дістав поранення місцевий житель.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 28 обстрілів, випустивши 181 снаряд із мінометів, артилерії, "Градів", авіації та БПЛА. Через російську агресію 1 людина отримала поранення", – написав він.

По Херсону ворог випустив 35 снарядів.

Прокудін зазначив, що росіяни влучили в житлові квартали, об'єкт критичної інфраструктури в Бериславськомц районі, а також у складські приміщення та територію гаражного кооперативу Херсона.

Нагадаємо, раніше ворог завдав авіаудару в районі Антонівки Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали Дудчани, Берислав, Козацьке, Молодіжне, Антонівка, Комишани, Кізомис, Станіслав.