Росіяни безуспішно намагалися відновити втрачене становище біля Рівнополя та Макарівки, – речник Генштабу

Також ворог безуспішно наступав біля Надії та західніше та південніше Кліщіївки.

Сили оборони України продовжують наступ на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Під щільним вогнем авіації та артилерії противника воїни звільнили Старомайорське. Закріплюються на досягнутих рубежах, проводять заходи контрбатарейної боротьби, вражають артилерією цілі противника, повідомив у ефірі телемарафону речник Геншабу Андрій Ковальов.

"Противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районах Рівнополя та Макарівки Донецької області", – зазначив він.

Водночас окупанти чинять опір, переміщують підрозділи та війська, застосовують резерви.

На Бахмутському напрямку наш війська продовжують наступати північніше та південніше Бахмута.

На Лиманському і Бахмутському напрямках захисники продовжують стримувати наступ ворога. В районах Надії, західніше та південніше Кліщіївки росіяни безуспішно наступають.

Протягом минулої доби відбулося 30 бойових зіткнень.

Нагадаємо, що про звільнення Старомайорська офіційно повідомили вчора увечері. Населений пункт визволили 35 окрема бригада морської піхоти разом з 129-ю бригадою ТрО "Арей". Захисники продовжують зачищати населений пункт. До того протягом у Генштабі повідомляли, що оборонці мають успіхи на цьому напрямку.

Старомайорське – село в Волноваському районі Донецької області. Розташовано неподалік із метою із Запорізькою.