За день росіяни обстріляли 9 громад Сумщини

Сьогодні,27 липня, росіяни обстріляли 15 населених пунктів у Краснопільській, Білопільській, Хотінській,Юнаківській, Миропільській, Великописарівській, Новослобідській, Есманській та Зноб-Новгородській громадах Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 87 вибухів.

Зокрема, Білопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів та артилерії. Ворог знищив ферму, де загинуло понад півсотні тварин. Також було пошкоджено трансформатор.

Юнаківську громаду обстрілювали з мінометів та артилерії, після чого загорілось пшеничне поле, було пошкоджено приватний житловий будинок. Поранення отримала одна цивільна особа.

Внаслідок обстрілу Хотінської громади з міномету було пошкоджено приватний житловий будинок, літня кухня.

Краснопільську громаду обстріляли з артилерії та мінометів.

Есманську, Великописарівську, Зноб-Новгородську та Миропільську громади обстріляли з мінометів.

Також з мінометів обстріляли Новослобідську громаду, де було пошкоджено ЛЕП.

Нагадаємо, близько 21:15 27 липня росіяни обстріляли с. Новоосинове у Куп'янському районі Харківської області. Російські окупанти влучили у приватний житловий будинок. Внаслідок обстрілу постраждали 5 цивільних: 3 жінки та 2 чоловіків.