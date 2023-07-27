ПЦУ затвердила перехід на новоюліанський календар
ПЦУ затвердила перехід на новоюліанський календар
Ігор Терехов: «Люди боялися вийти на поверхню, і ми евакуйовували їх під землею. Через тунелі метро – пішки десятки кілометрів»
Ігор Терехов: «Люди боялися вийти на поверхню, і ми евакуйовували їх під землею. Через тунелі метро – пішки десятки кілометрів»
Країна нової якості. Якою їй бути?
Країна нової якості. Якою їй бути?
Росія вночі знову атакувала портову інфраструктуру Одеської області. Є загиблий
Росія вночі знову атакувала портову інфраструктуру Одеської області. Є загиблий
Сину начальника львівського райвіськкомату подарували будинок площею 640 кв. м, − NGL
Сину начальника львівського райвіськкомату подарували будинок площею 640 кв. м, − NGL
Удари по Криму. Війна на виснаження
Удари по Криму. Війна на виснаження
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Фехтувальниця Ольга Харлан обіграла росіянку Смирнову і відмовилась потиснути їй руку, українку дискваліфікували (оновлено)
Фехтувальниця Ольга Харлан обіграла росіянку Смирнову і відмовилась потиснути їй руку, українку дискваліфікували (оновлено)
Очільниця музею Голодомору Леся Гасиджак подає до суду через цькування
Очільниця музею Голодомору Леся Гасиджак подає до суду через цькування
ГоловнаСуспільствоВійна

За день росіяни обстріляли 9 громад Сумщини

Внаслідок обстрілу поранення отримала одна цивільна особа.

За день росіяни обстріляли 9 громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні,27 липня, росіяни обстріляли 15 населених пунктів у Краснопільській, Білопільській, Хотінській,Юнаківській, Миропільській, Великописарівській, Новослобідській, Есманській та Зноб-Новгородській громадах Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 87 вибухів.

Зокрема, Білопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів та артилерії. Ворог знищив ферму, де загинуло понад півсотні тварин. Також було пошкоджено трансформатор.

Юнаківську громаду обстрілювали з мінометів та артилерії, після чого загорілось пшеничне поле, було пошкоджено приватний житловий будинок. Поранення отримала одна цивільна особа. 

Внаслідок обстрілу Хотінської громади з міномету було пошкоджено приватний житловий будинок, літня кухня.

Краснопільську громаду обстріляли з артилерії та мінометів.

Есманську, Великописарівську, Зноб-Новгородську та Миропільську громади обстріляли з мінометів. 

Також з мінометів обстріляли Новослобідську громаду, де було пошкоджено ЛЕП. 

Нагадаємо, близько 21:15 27 липня росіяни обстріляли с. Новоосинове у Куп'янському районі Харківської області. Російські окупанти влучили у приватний житловий будинок. Внаслідок обстрілу постраждали 5 цивільних: 3 жінки та 2 чоловіків.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies