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Росія вдарила по Запоріжжю

Фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілу

Росія завдала удару по Запоріжжю.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, над ліквідацією наслідків обстрілу працюють фахівці.

"Інформація про постраждалих не надходила", - додав Малашко. 

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Нагадаємо, попередньо російські окупанти атакували Запоріжжя в ніч на 15 липня, внаслідок чого постраждав чоловік, а також було пошкоджено інфраструктурний об'єкт, 16 багатоповерхівок, два навчальні заклади та медзаклад.

До цього через ворожий удар по парковій зоні міста постраждала 21 людина.

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