У Запоріжжі в результаті російської атаки пошкоджено 16 багатоповерховівок, два навчальні заклади та лікарня

Російські окупанти атакували в ніч на суботу Запоріжжя, внаслідок чого постраждав чоловік, пошкоджено інфраструктурний об'єкт, 16 багатоповерхівок, два навчальні заклади та медзаклад.

Про це повідомив у Telegram секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"У місті триває ліквідація наслідків нічних подій. Загалом на цей час надійшло 174 заявки про пошкоджене житло. Наразі відомо про 16 постраждалих багатоповерхівок, два навчальні заклади та один медзаклад", - написав він.

Куртєв зазначив, що представники "Запоріжремсервісу" та керуючої компанії "Місто для людей" продовжують зачиняти вікна в будинках із використанням ремонтних матеріалів із міського резерву.

"У навчальному закладі, який перебуває в підпорядкуванні міста, вже закрито всі вибиті вікна", - зазначив Куртєв.

Нагадаємо, що сьогодні вночі росіяни двічі атакували околицю Запоріжжя дронам, унаслідок чого було поранено чоловіка.