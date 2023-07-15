На Запоріжжі окупанти вивезли близько 200 пацієнтів із психоневрологічного інтернату, щоб звільнити місця для поранених росіян.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Противник продовжує використовувати цивільні заклади охорони здоров’я тимчасово захоплених територій України у власних цілях. Зокрема, встановлено, що у населеному пункті Показне Запорізької області, з будівлі Михайлівського психоневрологічного інтернату, вивезено близько 200 пацієнтів у невідомому напрямку, а обслуговуючий персонал звільнено”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в подальшому на території та в приміщеннях заплановано розміщення військового шпиталю для лікування поранених російських військовослужбовців.

Нагадаємо, нещодавно на звільненій території Миколаївщини виявили тіла двох цивільних, розстріляних російськими військовими. Загиблі – двоє чоловіків 20-ти та 34-х років.