Після успішного виконання задачі бійці перемістилися на укріплені позиції.

У Міністерстві внутрішніх справ показали відео штурму російських позицій бійцями Національної гвардії.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"На Запорізькому напрямку військовослужбовці Нацгвардії штурмували одну із позицій ворога, наблизившись майже впритул", - повідомили правоохоронці.

За їх словами на відео можна побачити, яким чином українські військові виборюють назад свої території.

"Так виглядає просування та важка щоденна робота, яка стоїть за кожним метром повернутої території", - наголосили в МВС.

За даними міністерства, після успішного виконання задачі під прикриттям вогню з БТР, бійці НГУ перемістилися на укріплені позиції.

Як вважає глава розвідцентру Сил оборони Естонії Марго Гросберг, дії українських військ під час контрнаступу та ознаки труднощів російських збройних сил свідчать, що найближчим часом українські частини можуть розраховувати на великий успіх на фронті.