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Окупанти намагаються залучити молодь до колаборації, - ЦНС

Таким чином окупанти намагаються заповнити дефіцит кадрів в "адміністраціях".

Окупанти намагаються залучити молодь до колаборації, - ЦНС
Фото: соцмережі окупантів

Російські політтехнологи на окупованих територіях запустили кампанію з популяризації служби на ворога серед молоді від 18 до 35 років.

Про це пише Центр національного спротиву.

Зазначається, що таким чином окупанти намагаються заповнити дефіцит кадрів в окупаційних адміністраціях.

Програму названо "ГосСтарт", а її розробка здійснювалась за розпорядженням заступника начальника управління президента РФ із внутрішньої політики Грачьова. Курується даний процес російським федеральним агентством у справах молоді.

Відповідно до плану кампанії, на початковому етапі молодь залучається до "молодіжних рад" та стажування в окупаційних органах, а надалі з отриманням російського паспорта та проходженням спецперевірки влаштовуються на роботу.

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Нагадаємо, що російські окупаційні адміністрації почали так звану перевірку шкільних музеїв на окупованих територіях України.

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