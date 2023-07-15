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Екологи знову перевірили річкову воду в Херсоні

У відібраних зразках не виявили нафтопродуктів.

Екологи знову перевірили річкову воду в Херсоні
Фото: Павло Петров

Екологи провели ще одне дослідження річкової води у Херсоні.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Проби відібрали з Дніпра у районі Нафтогавані. 

"Результат – перевищення гранично допустимих концентрацій для задоволення господарсько-побутових потреб населення не встановлено", - повідомили в ОВА.

Також фахівці не виявили у відібраній воді нафтопродуктів. За їхніми даними, розчинний кисень складає 4,6 мг/дм3, що відповідає нормі.

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Нагадаємо, нещодавно Міністерство охорони здоров’я повідомило, що в Херсоні та на Миколаївщині 95% проб ґрунту відповідають гігієнічним вимогам. 

За даними Запорізької ОВА, питна вода в область подається у штатному режимі.

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