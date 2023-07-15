Екологи знову перевірили річкову воду в Херсоні

У відібраних зразках не виявили нафтопродуктів.

Екологи провели ще одне дослідження річкової води у Херсоні.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Проби відібрали з Дніпра у районі Нафтогавані.

"Результат – перевищення гранично допустимих концентрацій для задоволення господарсько-побутових потреб населення не встановлено", - повідомили в ОВА.

Також фахівці не виявили у відібраній воді нафтопродуктів. За їхніми даними, розчинний кисень складає 4,6 мг/дм3, що відповідає нормі.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство охорони здоров’я повідомило, що в Херсоні та на Миколаївщині 95% проб ґрунту відповідають гігієнічним вимогам.

За даними Запорізької ОВА, питна вода в область подається у штатному режимі.