ГоловнаСуспільствоВійна

На Сумщині окупанти з мінометів обстріляли Хотінську громаду

Було зафіксовано 17 вибухів.

На Сумщині окупанти з мінометів обстріляли Хотінську громаду

У Сумській області ворог з мінометів обстріляв Хотінську громаду, за попередніми даними минулося без жертв серед мирного населення.

Про це у Телеграмі повідомляє Сумська ОВА.

"Зранку росіяни здійснили обстріл з мінометів Хотінської громади (17 вибухів)", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією обласної військової адміністрації минулося без жертв та руйнувань цивільної інфраструктури.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що 14 липня російських обстрілів зазнали Новослобідська, Хотінська, Краснопільська, Середино-Будська, Есманська, Дружбівська, Глухівська та Білопільська громади Сумської області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies