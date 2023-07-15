На Сумщині окупанти з мінометів обстріляли Хотінську громаду

У Сумській області ворог з мінометів обстріляв Хотінську громаду, за попередніми даними минулося без жертв серед мирного населення.

Про це у Телеграмі повідомляє Сумська ОВА.

"Зранку росіяни здійснили обстріл з мінометів Хотінської громади (17 вибухів)", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією обласної військової адміністрації минулося без жертв та руйнувань цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, що 14 липня російських обстрілів зазнали Новослобідська, Хотінська, Краснопільська, Середино-Будська, Есманська, Дружбівська, Глухівська та Білопільська громади Сумської області.