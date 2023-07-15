Росіяни здійснили 70 обстрілів Херсонщини за добу

Російські окупанти за минулу добу, 14 липня, здійснили 70 обстрілів Херсонщини, випустивши 361 снаряд.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, область обстрілювали з мінометів, артилерії, танків, «Градів», авіації та БПЛА.

"По місту Херсон ворог випустив 10 снарядів. російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлі дачного товариства Херсонської міської громади", - зазначив Прокудін.

Жертв та поранених серед населення немає.

Нагадаємо, 13 липня противник здійснив 76 обстрілів Херсонської області, випустивши 487 снарядів. Через обстріли загинула людина.

Напередодні українські бійці збили на Херсонщині три ворожі БпЛА "Ланцет".