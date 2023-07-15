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Росіяни здійснили 70 обстрілів Херсонщини за добу

По області випустили 361 снаряд.

Росіяни здійснили 70 обстрілів Херсонщини за добу
Фото: Офіс генпрокурора

Російські окупанти за минулу добу, 14 липня, здійснили 70 обстрілів Херсонщини, випустивши 361 снаряд.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

За його словами, область обстрілювали з мінометів, артилерії, танків, «Градів», авіації та БПЛА.

"По місту Херсон ворог випустив 10 снарядів. російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлі дачного товариства Херсонської міської громади", - зазначив Прокудін.

Жертв та поранених серед населення немає.

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Нагадаємо, 13 липня противник здійснив 76 обстрілів Херсонської області, випустивши 487 снарядів. Через обстріли загинула людина.

Напередодні українські бійці збили на Херсонщині три ворожі БпЛА "Ланцет".

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