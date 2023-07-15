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Прикордонники показали відео нічної роботи по російському “шахеду”

Російський безпілотник збили зі стрілецької зброї.

Прикордонники показали відео нічної роботи по російському “шахеду”
Фото: Скріншот з відео

Минулої ночі, попри грозу та шторм, прикордонники виявили російський ударний БпЛА, який рухався в їх бік.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

“Російські “мопеди” природа зустрічає штормом, а прикордонники – нищівним вогнем”, - зазначили в пресслужбі прикордонників.

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Захисники кордону відкрили вогонь зі стрілецької зброї та знищили “шахед” над морем. 

Хоча сам момент збиття БпЛА на відео не потрапив, проте результат все ж вражаючий.

Нагадаємо, українські бійці збили на Херсонщині три ворожі БпЛА "Ланцет". Ударні російські дрони знищили воїни Херсонської зенітної ракетної бригади.

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