Минулої ночі, попри грозу та шторм, прикордонники виявили російський ударний БпЛА, який рухався в їх бік.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

“Російські “мопеди” природа зустрічає штормом, а прикордонники – нищівним вогнем”, - зазначили в пресслужбі прикордонників.

Захисники кордону відкрили вогонь зі стрілецької зброї та знищили “шахед” над морем.

Хоча сам момент збиття БпЛА на відео не потрапив, проте результат все ж вражаючий.

Нагадаємо, українські бійці збили на Херсонщині три ворожі БпЛА "Ланцет". Ударні російські дрони знищили воїни Херсонської зенітної ракетної бригади.