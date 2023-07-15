Мене ніхто не зупинить, - Залужний про повернення Криму

Як тільки в України з'являться ресурси, ЗСУ займуться звільненням Криму.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний в інтерв'ю Washington Post розповів про свої плани стосовно повернення окупованого Росією в 2014 році Криму.

"Як тільки у мене з'являться засоби, я щось зроблю. Мені начхати - мене ніхто не зупинить", - сказав Залужний.

Він наголосив, що повернути Крим необхідно попри те, що деякі чиновники на Заході стурбовані можливою реакцією Володимира Путіна на звільнення окупованого Росією півострова.

Водночас Головокомандувач ЗСУ нарікає залежність України від поставок союзниками боєприпасів, адже чим більше Україна може стріляти, тим менших втрат зазнають її захисники.

Для звільнення окупованих Росією територій і мінімізації втрат України потрібні ресурси, яких Україні все ще бракує, попри заяви західних офіційних осіб. До того ж, Залужний критикує колег, які стверджували, що Києву не потрібні F-16.

Генерал наголосив - військові союзників ніколи не будуть воювати таким чином.

"Одне з питань, яке мені ставлять: "Як ти це витримуєш?". Мені доводиться з цим жити. Кожен день - це ті, кого вбили. Щодня - покалічені, зниклі безвісти. Це сльози", - сказав Головвокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний в інтерв'ю Washington Post прокоментував постачання оборонної допомоги для України і побоювання союзників щодо можливих обстрілів російської території їхньою зброєю.