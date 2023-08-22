Данілов: Крим звільнятимемо, скорше за все, військовим шляхом

Україна, скоріше за все, буде звільняти Крим від російських окупантів військовим шляхом. Адже лише у випадку деокупації півострова наша держава матиме певні гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ секретаря РНБО Олексія Данілова напередодні саміту Кримської платформи.

Він підкреслив, що Крим є частиною території України, яку ми маємо звільнити.

"Більш того, ми його будемо звільняти. Скорше за все це буде відбуватися військовим шляхом, якщо країна-агресор до цього часу не втямить, що їй треба піти з нашої території. Іншого варіанту в нас немає", - наголосив секретар РНБО.

Будь-який інші дії відносно Криму, за словами Данілова, означатимуть "консервацію ситуації та передачу війни нашим нащадкам".

"Росія, маючи Крим у себе в підпорядкуванні, ніколи не скориться, не заспокоїться та не буде спокійно жити. Тільки вигнавши її з території Криму, посунувши її в Азовському морі, ми будемо розуміти, що наша держава буде мати певні гарантії безпеки на певний проміжок часу", - сказав він.

Данілов підкреслив, що іншого варіанту, окрім як деокупації Криму, бути не може. За його словами, Україна отримує велику кількість повідомлень з приводу того, що державі нібито не слід звільняти Крим, але вони всі анонімні.

"А як тільки одна людина, клерк з НАТО, відкрив обличчя, він відразу отримав від всієї світової спільноти відповідь. Тому, нам своє робити, звільняти території, повертатися до Чорного і Азовського морів. Якщо ми не будемо мати в Криму свого військового флоту, ми будемо знаходитися у вкрай складному стані з точки зору безпеки постійно", - зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, в липні Military Media Center повідомляв, що російські війська готуються до можливих бойових дій на території Криму.

Раніше генерал-майор Дмитро Марченко також говорив, що Україна буде звільняти Крим військовим шляхом. За нього будуть боротися, як і за Херсон, Луганськ і Донецьк.

Україна була готова обговорювати з Росію питання Криму дипломатично. Пропонувалося зафіксувати, що Україна і РФ не будуть протягом 15 років, поки триватимуть переговори, використовувати військові чи збройні сили, щоб вирішити питання Криму, а продовжать свої політико-дипломатичні зусилля для вирішення проблеми. Однак країна-окупантка не згодна проводити перемовини на адекватних умовах.

У січні колишній командувач армії США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес припускав, що Україна звільнить окупований Крим до кінця серпня 2023 року, якщо обіцяна допомога буде надана і збережуться санкції проти РФ.

Росія окупувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Україна та більшість країн світу не визнали анексію півострова.