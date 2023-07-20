«Повстання Спартака». Ображені російські генерали і «успіхи СВО»
«Повстання Спартака». Ображені російські генерали і «успіхи СВО»
Море проблем. “Це локальна катастрофа для нашої північно-західної частини Чорного моря”
Море проблем. “Це локальна катастрофа для нашої північно-західної частини Чорного моря”
Андрій Єрмак: «Процедура набуття членства в НАТО - це швидше, ніж для Євросоюзу»
Андрій Єрмак: «Процедура набуття членства в НАТО - це швидше, ніж для Євросоюзу»
Росія під ранок атакувала Житомирську область, є влучання
Росія під ранок атакувала Житомирську область, є влучання
Полігон і Амазон. Захід знає, навіщо він постачає сюди новітнє озброєння
Полігон і Амазон. Захід знає, навіщо він постачає сюди новітнє озброєння
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
У ГУР спростували причетність до вибухів на полігоні в Криму (уточнено)
У ГУР спростували причетність до вибухів на полігоні в Криму (уточнено)
Ростислав Шурма: «Донбас відновлювати в точно такому вигляді, як він був – шлях в нікуди»
Ростислав Шурма: «Донбас відновлювати в точно такому вигляді, як він був – шлях в нікуди»
Данілов пообіцяв Росії "неприємні сюрпризи" від армії та флоту дронів
Данілов пообіцяв Росії "неприємні сюрпризи" від армії та флоту дронів
ГоловнаСуспільствоВійна

Понад тисячу заявок надійшло для роботи на деокупованих територіях, - Верещук

Найбільша кількість людей хоче працювати у Криму.

Понад тисячу заявок надійшло для роботи на деокупованих територіях, - Верещук
Фото: minre.gov.ua

Віцепрем’єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, як йде набір бажаючих працювати на деокупованих територіях. 

Про це повідомляє Укрінформ.

“Уже більше тисячі заявок. До речі, звертаються як чоловіки, так і жінки. Спочатку, перший тиждень, більшість були жінки, а зараз уже, як то кажуть, паритет”, - зазначила Верещук.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Вона уточнила, що найбільше охочих працювати після деокупації у Криму, потім іде Донеччина, потім Луганщина.

Як розповіла Ірина Верещук, записатися і сформувати резерв можна у 22 категоріях. Найбільше потрібні фахівці для роботи на державній службі, в органах місцевого самоврядування, а також цивільного захисту, вчителі, лікарі.

Для запису до резерву слід зайти на сайт Нацдержслужби чи резерву, пройти авторизацію. За деякий час після перевірки має надійти повідомлення про зарахування до кадрового резерву.

Раніше повідомлялось, що у липні в Україні заплановано старт проєкту з підготовки кадрів публічної влади у звільненому від росіян Криму.

Постійна представниця президента України в АРК Таміла Ташева наголосила, що для роботи у звільненому Криму потрібно буде щонайменше 50 тис. фахівців.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies