Понад тисячу заявок надійшло для роботи на деокупованих територіях, - Верещук

Віцепрем’єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, як йде набір бажаючих працювати на деокупованих територіях.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Уже більше тисячі заявок. До речі, звертаються як чоловіки, так і жінки. Спочатку, перший тиждень, більшість були жінки, а зараз уже, як то кажуть, паритет”, - зазначила Верещук.

Вона уточнила, що найбільше охочих працювати після деокупації у Криму, потім іде Донеччина, потім Луганщина.

Як розповіла Ірина Верещук, записатися і сформувати резерв можна у 22 категоріях. Найбільше потрібні фахівці для роботи на державній службі, в органах місцевого самоврядування, а також цивільного захисту, вчителі, лікарі.

Для запису до резерву слід зайти на сайт Нацдержслужби чи резерву, пройти авторизацію. За деякий час після перевірки має надійти повідомлення про зарахування до кадрового резерву.

Раніше повідомлялось, що у липні в Україні заплановано старт проєкту з підготовки кадрів публічної влади у звільненому від росіян Криму.

Постійна представниця президента України в АРК Таміла Ташева наголосила, що для роботи у звільненому Криму потрібно буде щонайменше 50 тис. фахівців.