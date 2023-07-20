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У колишньому соборі УПЦ МП в Хмельницькому знайшли майже 2 млн гривень "заощаджень" митрополита

Громада хоче передати всю суму для ЗСУ.

У колишньому соборі УПЦ МП в Хмельницькому знайшли майже 2 млн гривень "заощаджень" митрополита

У Хмельницькому в соборі, який на початку квітня перейшов від УПЦ МП до Православної церкви України, знайшли у схованці майже 2 млн гривень.

Про це повідомив депутат Хмельницької міської ради Віталій Підгайчук у фейсбуці.

"У колишньому соборі московського патріархату в сховку знайдено пачки невідомих грошей (комісія нарахувала вже близько 2 млн)", - написав Підгайчук.

За його словами, священник УПЦ московського патріархату хоче забрати ці гроші. Натомість громада хоче передати всю суму для ЗСУ.

За інформацією "Суспільне. Хмельницький", ідеться про Свято-Покровський собор. За словами адвоката митрополита Антонія, ці кошти є "особистими заощадженнями священнослужителя".

Нагадаємо, 2 квітня в Хмельницькому священники УПЦ МП побили військового

4 квітня Хмельницька облрада заборонила діяльність УПЦ МП на території області. Раніше Хмельницька міськрада припинила право УПЦ МП користуватися землею на території Свято-Покровського собору. Ще шість земельних ділянок повернуть елігійним громадам за умови, якщо ті перейдуть до ПЦУ. 

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