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Міжнародний Червоних Хрест висловив “серйозне занепокоєння” участю глави білоруського ЧХ у депортації українських дітей

Організація закликала очільника білоруського Червоного Хреста припинити будь-яку подібну діяльність у майбутньому.

Міжнародний Червоних Хрест висловив “серйозне занепокоєння” участю глави білоруського ЧХ у депортації українських дітей
Глава білоруського Червоного Хреста Дмитро Шевцов
Фото: скріншот

Міжнародний Червоних Хрест заявив, що не знав про участь Генерального секретаря Білоруського Червоного Хреста Дмитра Шевцова у депортації українських дітей

Про це йдеться у заяві організації.

“Міжнародна Федерація Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця дізналася з засобів масової інформації, що Генеральний секретар Білоруського Червоного Хреста нещодавно відвідав Луганськ і Донецьк. Ми не були проінформовані про цей візит і не брали участі у пов‘язаній з ним діяльності, в тому числі у діяльності, що стосується дітей”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що МФТЧХ і ЧП передала цей випадок на розгляд Комітету з Відповідності та Посередництва, який, згідно із статутом, є незалежним органом, що розслідує і розглядає питання порушення добросовісності.

“Надзвичайні обставини цього візиту, зокрема, використання символу, пов'язаного з однією зі сторін міжнародного збройного конфлікту в Україні, зачіпають Фундаментальні принципи Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. Візит та пов'язані з ним дії не було узгоджено з іншими компонентами Руху, як того вимагають наші внутрішні правила та регламенти”, – також повідомили в організації.

Зазначається, що ці дії можуть загрожувати довірі до роботи ЧХ, спрямованої на  підтримку людей, які потребують допомоги, ким би вони не були і з якої б сторони лінії фронту не перебували. В організації зауважують, що надзвичайно важливо, щоб всі компоненти Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця зберігали незалежність від урядів та збройних формувань.

“Ми зв'язалися з Білоруським Червоним Хрестом, щоб висловити наше серйозне занепокоєння та закликати припинити будь-яку подібну діяльність у майбутньому. Важливо відзначити, що Генеральний секретар Білоруського Червоного Хреста не виступає від імені МФТЧХ і ЧП або будь-якого іншого компоненту Руху, і його заяви не відображають нашої позиції”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі Національні Товариства-члени МФТЧХ і ЧП зобов'язані дотримуватися Фундаментальних принципів Руху, внутрішніх регламентів та правил, зокрема Політики з Питань Захисту, Гендерної Рівності та Інклюзії МФТЧХ і ЧП, які зобов'язують їх забезпечувати захист дітей.

Нагадаємо, глава білоруського Червоного Хреста підтвердив, що організація бере участь у депортації дітей із України до Білорусі. Раніше Дмитра Шевцова бачили у камуфляжі з літерою Z на рукаві, хоча статут Червоного Хреста вимагає від членів організації залишатися нейтральними.

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