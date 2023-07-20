На цей час створені всі умови для повернення Бахмута, – Сирський

При цьому генерал не став казати, скільки часу це займе. Але зауважив, що українські бійці будуть намагатися зробити це якомога швидше.

Генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на цей час створені всі умови для повернення Бахмута.

Про це він розповів у інтерв’ю ВВС.

“На цей час створені всі умови для того, щоб нам повернути це місто, але з меншими у десятки разів втратами (ніж для захоплення знадобилось росіянам, – ред.). Тому що взагалі розташування російських військ на даний час нагадує такий лук, який сконцентрований в Бахмуті. І вони перебувають у такому напівоточенні. Ну, цим просто не можна не скористатися”, – сказав Сирський.

При цьому він не став казати, скільки часу займе відвоювання Бахмуту.

“Я не знаю. Я буду намагатися це зробити якомога швидше”, – сказав генерал.

Він також не погодився із твердженнями деяких західних союзників, що Бахмут не має стратегічного значення, адже Бахмут, серед іншого, це центр зосередження основних напрямків і доріг. Наприклад, через Бахмут іде дорога з Дебальцевого, дорога з Сіверська, дорога з Горлівки, дорога з Костянтинівки і дорога зі Слов'янська. Тобто це центр, де сходяться всі ті шляхи.

Крім того, місцевість навколо Бахмута - це зосередження різного роду панівних висот, які дозволяють контролювати велику частину місцевості навколо. Це підвищує його роль як плацдарму для подальших наступальних дій.

Нагадаємо, також Сирський розповів, що РФ досі краще забезпечена артилерією та боєприпасами. На вісім пострілів росіян українці можуть відповісти лише одним. Ворог продовжує мати перевагу в кількості військ, артилерії та боєприпасів. Але сили оборони просуваються уперед.