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Росія вивела у Чорне море 1 ракетоносій

Загальний залп – 1 ракета.

Росія вивела у Чорне море 1 ракетоносій
Фото: ОК "Південь"

Сьогодні станом на дев’яту ранку на бойовому чергуванні у Чорному морі перебувало 7 ворожих кораблів, серед них – 1 носій крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляють у Telegram Військово-морські сили ЗСУ.

Згідно з повідомленням, в Азовське море Росія вивела 1 корабель, у Середземне – до 8 кораблів. Серед них – 1 носій "Калібрів" із загальним залпом до 16 ракет.

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Нагадаємо, станом на 10:00 18 серпня на бойовому чергуванні у Чорному морі перебували 8 ворожих кораблів, серед них – 2 носії "Калібрів". Загальний залп становив до 6 ракет.

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