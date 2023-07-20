Старшому сержанту Михайлу Реуцькому посмертно присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена "Золотої Зірки"

У лютому цього року захисик України загинув під час важких боїв у Бахмуті. Герой похований на Берковецькому кладовищі у Києві.

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України з удостоєнням ордена "Золотої Зірки" старшому сержанту Реуцькому Михайлу Івановичу із позивним "Тихий" (посмертно).

Про це повідомляє 93-тя ОМБр Холодний Яр.

“Для нас було за честь воювати із таким відважним побратимом та патріотом своєї країни. Дуже боляче втрачати таких людей. Загинув «Тихий» під час важких боїв у Бахмуті”, – йдеться в повідомленні.

Побратими розповіли, що Михайло народився на Чернігівщині в селі Старосілля. Вдома в нього залишилась мама, дружина та двоє дітей. В цивільному житті він любив природу, рідний край та працював лісником в Київській області Святошинському районі.

На захисті України був з 2014 року. Попри те, що мав інвалідність, без вагань вступив до лав Збройних Сил України після повномасштабного вторгнення. Бажаючи брати активну у часть у захисті України, 19 травня 2022 разом зі своїми побратимами перевівся в 93-тю ОМБр Холодний Яр.

18 лютого 2023 “Тихий” як зазвичай обходив позиції й потрапив під кулеметний обстріл. Побратими впевнені, що це була засідка та полювали саме на нього, оскільки він особисто завдав великої шкоди особовому складу противника. Він був професійним ʼʼПТУРистомʼʼ, на його рахунку більше ніж 250 пострілів.

Зазначимо, раніше петиція про присвоєння звання Героя України Михайлу Реуцькому набрала необхідну кількість голосів.

У квітні цього року в інтерв’ю LB.ua сержант 93-ї ОМБр Холодний Яр Володимир Кривенко розповів, що в українській армії досвідчиного військового “використовують просто до кінця, а я, навпаки, беріг би таких”. Зокрема, він розповів про унікальний бойовий досвід свого побратима Михайла Реуцького.

“Міша, без перебільшень, гідний звання “Герой України”. Він прожив таких бойових життів, як я, мабуть, штук п'ять, якщо не більше. Жив національною ідеєю. Пройшов Другу чеченську, УНА-УНСО, Майдан. Я не знаю такої ділянки на карті АТО до 2022 року, на якій він не воював би. І скажу, без перебільшення, що в бригаді кращого протитанкіста, ніж Міша, я не знав. З тією кількістю прицільних настрілів на нього моляться всі протитанкісти”, – розповів Володимир Кривенко.