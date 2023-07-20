ЗСУ знищили за добу 530 окупантів, 6 танків на 14 крилатих ракет ворога, – Генштаб

Учора відбулося близько 30 бойових зіткнень на сході.

За добу 19 липня Збройні сили знищили близько 530 окупантів, 6 танків, 3 засоби ППО та 14 крилатих ракет ворога. З початку широкомасштабного вторгнення в Україну втрати армії РФ склали близько 240 010 осіб вбитими.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.07.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 240 010 (+530) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4 129 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 8 065 (+6) од,

артилерійських систем – 4 592 (+19) од,

РСЗВ – 692 (+3) од,

засоби ППО ‒ 433 (+3) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 310 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 918 (+33),

крилаті ракети ‒ 1 293 (+14),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7 134 (+29) од,

спеціальна техніка ‒ 685 (+2).

Нагадаємо, противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.