Російські окупанти обстріляли Херсощину

Російська армія обстріляла житловий будинок в Ольгівці Тягинської громади на Херсощині.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Росіяни завдали удару по будинку з міномету.

“У власній оселі поранення отримала 59-річна жінка. У неї діагностували уламкові поранення кінцівок та перелом руки”, - розповіли в ОВА.

Постраждалу жінку шпиталізували, їй надається медична допомога.

Нагадаємо, сьогодні російські окупаційні війська вкотре обстріляли Очаків у Миколаївській області. Цього разу окупанти обстріляли житлову пʼятиповерхівку в центрі міста.