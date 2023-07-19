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Російські окупанти обстріляли Херсощину

Внаслідок обстрілу поранення отримала 59-річна жінка.

Російські окупанти обстріляли Херсощину
Ілюстративне фото
Фото: pershij.com.ua

Російська армія обстріляла житловий будинок в Ольгівці Тягинської громади на Херсощині.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Росіяни завдали удару по будинку з міномету. 

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“У власній оселі поранення отримала 59-річна жінка. У неї діагностували уламкові поранення кінцівок та перелом руки”, - розповіли в ОВА. 

Постраждалу жінку шпиталізували, їй надається медична допомога.

Нагадаємо, сьогодні російські окупаційні війська вкотре обстріляли Очаків у Миколаївській області. Цього разу окупанти обстріляли житлову пʼятиповерхівку в центрі міста.

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