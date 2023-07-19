Російські окупанти обстріляли Херсощину

Російська армія обстріляла житловий будинок в Ольгівці Тягинської громади на Херсощині.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
Росіяни завдали удару по будинку з міномету.
“У власній оселі поранення отримала 59-річна жінка. У неї діагностували уламкові поранення кінцівок та перелом руки”, - розповіли в ОВА.
Постраждалу жінку шпиталізували, їй надається медична допомога.
Нагадаємо, сьогодні російські окупаційні війська вкотре обстріляли Очаків у Миколаївській області. Цього разу окупанти обстріляли житлову пʼятиповерхівку в центрі міста.