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Депутати Європарламенту закликають якнайшвидше передати Україні F-16

До заклику доєднались вже три десятки депутатів Європейського парламенту.

Депутати Європарламенту закликають якнайшвидше передати Україні F-16
Фото: EPA/UPG

Депутат Європарламенту від Чехії Томаш Здеховський ініціював кампанію із закликом якнайшвидше передати Україні винищувачі четвертого покоління F-16.

Про це повідомила “Європейська правда”.

Наразі до заклику доєднались вже три десятки депутатів Європейського парламенту.

Підписанти звернення до держав-членів ЄС наголошують, що передача Україні винищувачів F-16 необхідна для "зміцнення оборони й наступальних спроможностей України".

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"Надання Україні цих високотехнологічних винищувачів значно посилить її протиповітряну оборону, гарантує кращий захист цивільного населення й стримуватиме подальшу агресію", – підкреслюють євродепутати.

Вони зазначають, що без F-16 західна військова допомога "може не досягти повного потенціалу".

Зокрема, лист підписали євродепутати Радослав Сікорський та Андрюс Кубілюс, які вже давно активно підтримують Україну. Це звернення вже сьогодні, 19 липня, скерують очільникам держав-членів ЄС.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що за оптимістичним прогнозом винищувачі Україна отримає наступного року

Також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що перші F-16 мають почати літати в українському небі в кінці першого кварталу 2024 року. 

Раніше очікувалось, що українські пілоти почнуть навчання на F-16 у червні цього року, але графік почав зсуватися.

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