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Росіяни готують збройну провокацію на ЗАЕС, - розвідка

Спецслужби окупантів стверджують, що нібито наприкінці липня буде штурм атомної станції.

Росіяни готують збройну провокацію на ЗАЕС, - розвідка
Фото: Facebook/Запорізька атомна електростанція

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про плани росіян здійснити чергову збройну провокацію на території Запорізької атомної електростанції "під чужим прапором".

Про це повідомили у пресцентрі ГУР.

"Імовірно найближчим часом окупанти планують організацію чергової збройної провокації на території Запорізької атомної електростанції. З цією метою "департамент військової контррозвідки" ФСБ поширює серед особового складу окупаційного контингенту інформацію про начебто підготовку українськими Силами безпеки й оборони штурму ЗАЕС", - йдеться у повідомленні.

Для здійснення провокації на ЗАЕС спецслужби окупантів стверджують, що нібито наприкінці липня буде організовано штурм атомної станції. За їхніми словами, у ньому мають взяти участь "штурмові групи" і неназвані "добровольчі озброєні підрозділи" України.

У ГУР зазначають, що тиражування такої інформації може свідчити про підготовку окупантами операції "під чужим прапором", яка призведе до масштабної аварії на ЗАЕС. За наявною інформацією розвідки, наразі готуються чергові імітаційні обстріли станції з метою подальшого звинувачення в них України.

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Нагадаємо, що НАЕК «Енергоатом» регулярно отримує інформацію про мінування ЗАЕС російськими військовими. 

На Запорізькій АЕС наразі знаходяться близько 500 російських військових та співробітники “Росатому”.

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