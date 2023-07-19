До цього Ірландія вже виділила Україні 100 млн євро.

Ірландія виділить ще 5 млн євро на гуманітарну допомогу Україні і навчатиме українських саперів та військових медиків.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні я засвідчив президенту Зеленському, що ми будемо продовжувати надавати фінансову, практичну та політичну допомогу Україні. Ми виділяємо ще 5 млн євро на гуманітарну допомогу і ще 2 млн євро через ООН", – заявив прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар на спільній з президентом України пресконференції у Києві.

У відповідь на запитання ірландського журналіста, чи вважає він надані Україні Ірландією 5 млн євро достатньою сумою з огляду на побачені ним масштаби руйнувань, Варадкар зауважив, що це на додаток до 100 млн, які його країна вже виділила, зокрема до Європейського фонду миру, який використовується для надання нелетальної допомоги.

"Ми також долучаємося до навчальної місії – будемо навчати українських військових у сфері розмінування та військової медицини. Окрім того, ми допомагаємо Україні у сфері інфраструктури – надали певне обладнання для відновлення енергопостачання та очистки води", – зазначив прем'єр-міністр.

Зеленський своєю чергою зазначив, що Ірландія надала Україні нелетальної допомоги на понад 170 млн євро, активно включилася у процес розмінування.

Також, за його словами, йшлося про Формулу миру, до реалізації конкретних пунктів Ірландія вже долучилася, а саме –щодо справедливості, тобто притягнення до відповідальності усіх винних у злочинах війни РФ проти України.

Крім того, президент обговорив з главою ірландського уряду створення компенсаційного механізму, спрямування активів агресора для компенсування завданої шкоди від агресії Росії.

Зеленський зауважив, що на перемовинах порушували і питання продовольчої безпеки, української євроінтеграції та відбудови. Він запропонував Ірландії розглянути можливість долучитися до патронату над тим чи іншим населеним пунктом або регіоном України.

Президент також наголосив на важливості ухвалення 12-го пакету санкцій ЄС проти Росії, де в пріоритетах має бути посилення санкційного тиску на агресора для позбавлення РФ можливості продовжувати виробництво ракет, а також санкції проти російського ядерного сектору.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар разом із генеральним прокурором України Андрієм Костіним відвідали місця російських злочинів у місті Буча Київської області. Генпрокурор наголосив, що системність цих злочинів свідчить про те, що агресор переслідував українців за національну ідентичність і проукраїнську позицію. Аналогічні випадки зафіксовані і в інших звільнених містах.