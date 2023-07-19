Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар разом із генеральним прокурором України Андрієм Костіним відвідав місця російських злочинів у місті Буча Київської області.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Костін розповів Варадкару, що в Бучанському районі росіяни вбили понад 1400 цивільних, ще більше людей зазнали тортур.

Генпрокурор наголосив, що системність цих злочинів свідчить про те, що агресор переслідував українців за національну ідентичність і проукраїнську позицію. Аналогічні випадки зафіксовані і в інших звільнених містах.

Фото: Офіс генпрокурора

"Україна має дві основні цілі: зупинити російську агресію та покласти край безкарності РФ за міжнародні злочини. Кремлівський режим є загрозою для всього світу. Тому весь світ має діяти спільно та скоординовано, щоб притягнути керманичів режиму та їхніх поплічників до відповідальності за все скоєне ними зло", - додав Костін.

Фото: Офіс генпрокурора

Вони також побували всередині та поруч із Храмом Андрія Первозванного, на подвір'ї якого російські окупанти закопували вбитих ними жителів міста в березні 2022 року.

Нагадаємо, що Офіс Генпрокурора після року звільнення Бучі продовжує фіксувати воєнні злочини окупантів. Лише в Бучанському районі зафіксовано понад 9 тис. воєнних злочинів.

Буча – місто-супутник Києва – стала символом нелюдської жорстокості ворога: росіяни убили тут майже кожного десятого городянина, що опинився в окупації. У місті, населення якого до війни становило приблизно 42 тисячі осіб, після приходу росіян залишилось приблизно 3,6-4 тисячі осіб. Чимало жертв мали зав’язані за спиною руки, на тілах залишились сліди катувань, багатьох убивали під час спроби евакуюватись – попри застережні написи “ДЕТИ” на авто. Загалом, за інформацією міського голови Бучі Анатолія Федорука, тіла майже 85% убитих мають отвори від куль. Тобто, це не випадкові жертви війни, росіяни убивали умисно. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Місто болю і страху. Як Буча (не) повертається до мирного життя".