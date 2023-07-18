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США відправляють есмінець і F-35 для зміцнення оборони Перської затоки від Ірану

Рішення було ухвалено після кількох недавніх зіткнень між американськими та іранськими кораблями.

США відправляють есмінець і F-35 для зміцнення оборони Перської затоки від Ірану
Фото: EPA/UPG

США направляють есмінець USS Thomas Hudner і винищувачі, включно F-35, до Перської затоки у відповідь на захоплення та переслідування Іраном в Ормузькій протоці та навколо неї.

Про це заявила прессекретар Пентагону Сабріна Сінгх, пише Bloomberg.

Рішення було ухвалено після кількох недавніх зіткнень між американськими та іранськими кораблями. В одному з інцидентів цього місяця американський есмінець прогнав два кораблі іранських ВМС у затоці, які намагалися захопити два нафтові танкери.

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Багатоцільовий ударний винищувач F-35 приєднається до винищувачів F-16 та літаків безпосередньої авіаційної підтримки A-10, які патрулюють цей район. 

Відносини між США та Іраном були напруженими після фактичного провалу у 2018 році угоди про стримування ядерної програми Ірану. Після захоплення корабля у березні дві країни провели непрямі переговори про обмін полоненими та вивільнення іранських коштів, заморожених за кордоном через санкції.

Вчора представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Іран став “більш войовничим, активнішим і небезпечнішим для мирного морського судноплавства в регіоні Перської затоки”.

Нагадаємо, у червні Іран спростував повідомлення про те, що країна веде переговори зі США про тимчасову ядерну угоду, щоб домогтися послаблення санкцій.

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