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ЄСПЛ відмовив Росії в задоволенні позовних вимог проти України. Це була єдина міждержавна скарга

Росіяни просили зобовʼязати Київ відновити подачу води до Криму, а також звинувачували Україну в катастрофі МН17. 

ЄСПЛ відмовив Росії в задоволенні позовних вимог проти України. Це була єдина міждержавна скарга
Фото: Вікіпедія/Adrian Grycuk

Європейський суд з прав людини відмовив Росії у задоволенні позовних вимог проти України в повному обсязі. В липня 2021 російський уряд подав до ЄСПЛ заяву, що стала єдиною міждержавною скаргою проти України. 

Росіяни висунули 10 груп звинувачень, зокрема про відповідальність за збиття літака МН17, бо Україна "не закрила повітряний простір", а також практику "вбивств, викрадень, примусового переселення, втручання у виборче право, обмеженнях на використання російської мови та напади на російські посольства і консульства". Про це повідомили в Мінʼюсті.

Крім того, Москва скаржилась на блокування Північно-Кримського каналу та просила суд зобовʼязати Україну відновити подачу води до Криму та припинити "утиски" у використанні російської мови. Але суд ще в 2021 році відмовив у цьому. Інші позовні вимоги відхилили сьогодні.

Після ретельного дослідження Судом представлених державою-позивачем матеріалів і доказів, а також враховуючи поведінку росії та відсутність будь-якої співпраці з березня 2022 року, ЄСПЛ відмовив у задоволенні позову у повному обсязі та вилучив його з реєстру справ.

"Важливе значення має добросовісна поведінка сторін провадження. А з березня 2022 року, коли Рада Європи виключила російську федерацію зі свого складу через повномасштабне вторгнення в Україну, вони взагалі перестали комунікувати з будь-якими органами цієї організації. Однак це не завадило ЄСПЛ прийняти рішення продовжити розглядати справи стосовно росії, які були у його провадженні, жодним чином не обмежуючи її права. ЄСПЛ дав чіткий сигнал, що здійснювати правосуддя він продовжить", – зауважила заступниця Міністра юстиції Ірина Мудра.

Нагадаємо, що Україна подала проти РФ декілька скарг до ЄСПЛ. Одна з них – щодо руйнування Каховської ГЕС. 

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