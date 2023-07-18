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Зустріч G20 в Індії завершиться без комюніке через війну в Україні

Під час свого головування у "Групі семи" Індія сподівається дійти консенсусу щодо реформи багатосторонніх банків.

Зустріч G20 в Індії завершиться без комюніке через війну в Україні
Фото: Twitter/G20 India

Дводенні переговори у місті Гандінагар між економічними та фінансовими політиками з країн “Групи двадцяти” завершаться у вівторок без спільної заяви через суперечки між великими державами щодо війни в Україні.

Про це пише Reuters.

Під час свого головування в G20 Індія сподівається дійти консенсусу щодо реформи багатосторонніх банків, глобального керівного принципу щодо криптовалют та прискорити врегулювання заборгованості вразливих країн, але “російсько-український конфлікт кинув довгу тінь на глобальну дипломатію”.

“Весь наш порядок денний просувається вперед і приймається всіма”, − заявив представник індійського уряду.

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За словами чиновника, більшість західних країн, включно з США, Великою Британією, Німеччиною та Францією, наполягали на рішучому засудженні Росії та війни в Україні, тоді як Росія та її друг Китай виступили проти.

Тому Індія не змогла підготувати остаточне комюніке, прийнятне для всіх членів, сказав чиновник. Деякі країни наполягали на тому, щоб назвати конфлікт війною, тоді як Росія називає її “спеціальною військовою операцією”.

Індія зайняла здебільшого нейтральну позицію, відмовляючись звинувачувати Росію у вторгненні та закликаючи до дипломатичного рішення, а також збільшуючи закупівлю нафти зі знижкою у Москви.

Нагадаємо, раніше премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді закликав "Групу двадцяти" подолати розбіжності щодо України.

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