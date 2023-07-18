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Велика Британія вивчає захоплені російські військові машини, − адмірал

"Коли ми отримуємо російську техніку або техніку інших країн, яка може становити для нас небезпеку в майбутньому, ми ділимося цими знаннями".

Велика Британія вивчає захоплені російські військові машини, − адмірал
Фото: Державна спеціальна служба транспорту

Сполучене Королівство розбирає російські військові машини, захоплені у сил РФ, щоб побачити, що з них можна дізнатися.

Про це британський військовий чиновник, адмірал Тоні Радакін сказав Sky News, пише The Guardian.

“Дуже важливо, оскільки ми в клубі націй, коли ми отримуємо російську техніку або техніку інших країн, яка може становити для нас небезпеку в майбутньому, ми ділимося цими знаннями”, − сказав військовий.

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“Але у нас також є вчені, які розкривають деталі, які можуть бути в іншої країни, на справді криміналістичному рівні, і це допомагає нам зрозуміти: як працює їхнє обладнання? Як ми можемо перемогти його? Як ми можемо мати ще найкращу броню? Як ми можемо порушити їхній зв'язок? Як ми можемо гарантувати, що зможемо пробити їхній захист?”, − додав він.

Радакін також сказав, що війна в Україні стала “тривожним дзвінком” для його сил.

Нагадаємо, новим міністром оборони Великобританії замість Бена Воллеса може стати очільник МЗС королівства Джеймс Клеверлі.

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