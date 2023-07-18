Полігон і Амазон. Захід знає, навіщо він постачає сюди новітнє озброєння

Ще довгі місяці в нас на чергуванні працюватиме те , чого в самого Берліна не буде.

Нам уже дадуть більше, ніж Бундесвер замовив у принципі.

Уряд Німеччини пообіцяв Києву 8 систем IRIS-T-SLM , ми свого часу просили 11 батарей.

Фото: Генштаб ЗСУ

При тому, що перші батареї в німецьку армію планують поставити до 2025 року, а поки що Бундестаг виділив гроші лише на 6 систем.

Це серйозні кошти – 170 млн євро коштують лише пускові, радар і центр тактичних операцій (станція управління боєм).

Ще потрібні майстерня, комплекти запасних частин, навчання, тренажери.

Ракети теж дорогі – звичайні авіаційного базування коштували 450 тисяч євро штучка.

Але спеціальні, модернізовані “під землю” (з потужнішим двигуном, з двостороннім каналом зв'язку та можливістю враховувати останні GPS-дані об'єкта, який відпрацьовують) дорожчі.

Фото: Олексій Резніков

Щоб вивести виріб у сектор, де його інфрачервона головка самонаведення надійно захопить будь-яку повітряну ціль.

І там навіть передбачено обстріл наосліп, без наведення по радіокомандному каналу.

Ракета може робити віраж на 180 градусів, захоплюючи борт без отримання відбитого сигналу з нього, просто за засічкою з візуального поста, головне, щоб його підхопила ГСН. У неї вбудований центральний процесор, у якому забиті типові сигнатури різних апаратів.

У результаті неконтактний підривник підриватиме 11 кг боєголовку, по-різному.

Наприклад, вражаючи умовний баражувальний боєприпас – ближче до двигуна, якщо літак – ближче до кабіни пілота, щоб завдати важчих пошкоджень.

Загалом Берлін майже в кожному пакеті надсилає нам ракети з коліс виробництва (січень, квітень, травень 2023-го), вони реально дорогі та високотехнологічні.

Фактично закривають нам витрату по противнику і паралельно готують нові батареї, природно, із запасом до них.

Нещодавно передали додаткові РЛС, тим більше, що на випробуваннях комплекси поєднували з РЛС "Saab Giraffe", а їх нам теж постачали, ми будуємо систему, а не просто висмоктуємо все, що є в Європі.

Але це не чиста благодійність, як можна подумати після недавніх подій з британським міністром оборони. Мовляв, на Заході незадоволені, що ми недостатньо вдячні.

Фото: EPA/UPG

Ну і почалася спеціальна олімпіада з подяками особисто міністрові на сторінці і з вириванням волосся.

Це загалом не вулиця з одностороннім рухом.

Ми отримуємо те, що недоступне на ринку та недоступне нам фінансово – факт.

Ніде більше немає таких систем, ніхто більше не може домовитися з Єгиптом і дати нам виставковий екземпляр та єгипетську батарею.

Просто не існує таких країн на планеті – у китайців ще немає таких технологій, норвежці забиті замовленнями, у тому числі й для нас, ходити запитувати по ринку реально не вдасться.

Тому якщо британці та німці хочуть, щоб ми стрибали, багато хто особисто мав би запитати: “Як високо?” Бо альтернативи їхнім зусиллям немає.

Але це не ходіння з простягнутою рукою, як часто люблять писати наші йододефіцитні небрати.

По-перше, це відповідь на удари по містах, по ЖКГ, по генерації тепла та пари взимку – припинення воєнного злочину.

Для німців, які самі страждали від бомбардувань, причому були на боці диктатури, а тепер рятують життя в Україні від диктатури, це безперечно важливо.

Але, наприклад, для Берліна, важливіші не історичний борг і не солідарність з Україною – він отримує унікальну нагоду обкатати своє озброєння як єдину систему.

Зрозуміти, як поводяться нові 4D-радари TRML-4D під пресингом РЕБ і в складній ситуації з перешкодами – адже це одночасно і далекомір.

Фото: Hensoldt

Який може і вести огляд 1200 об'єктів у радіусі 250 км, і бути станцією підсвічування цілі – німці хочуть знати, покладуть її перешкоди чи ні.

Як збивають реальні крилаті ракети та літаки – чи є шанси проти малої балістики; чи реально перевантажити канал числом цілей; який реальний відсоток перехоплень, а не з рекламних агіток?

Цифри Німеччину цілком влаштовують: понад 60 збитих цілей, ефективність наближається до 90%.

Були хвилі в зоні відповідальності установок, де одночасно йшло 12 літальних апаратів супротивника – і всі вони були знищені.

Очільник компанії-виробника ще три місяці тому писав, що вкрай задоволений бойовою роботою свого дітища в Україні.

Тепер на Паризькому салоні "Ле-Бурже 2023" у систем стоїть приписка – обкатані в бою, є цифри, звіти, фото уражених, а не просто рекламні буклети.

І це дорого обходиться, бо виливається в контракти – причому не лише з Єгиптом.

Фото: Генштаб

Латвія та Естонія вирішили будувати свою ППО на основі архітектури з IRIS-T-SLM.

Бо надійність, можливість використання запасів ракет одразу кількох країн, оперативна сумісність з іншими системами НАТО, яка нещодавно підтвердилася на навчаннях у Нідерландах.

І сьогодні корпорація "Diehl Defense" розраховує продавати зброї на мільярд на рік.

Вкладуть трохи більш ніж мільярд в Україну і планують заробляти мільярд на рік.

Не найгірший бізнес.

Існує ініціатива "Європейський щит", для якої також вибрали IRIS-T-SLM.

На сьогодні це 15 країн, і число зростатиме.

Фото: focus.ua ЗРК IRIS-T

Завдяки успіхам на полі бою в Україні Німеччина стала постачальником безпеки для всього регіону.

Великобританія, Німеччина, частина Східної Європи та Скандинавія будуватимуть свою ПРО на основі “Патріотів”, німецького середнього радіусу та ізраїльського імпорту ракетної системи "Arrow-3".

Тобто перехоплення екзо атмосферними системами, чи не на верхівці траєкторії в космосі. Перехоплення на 30 км, яке дають “Патріоти”. Та захист у радіусі 40 км від крилатих ракет, безпілотників та ударних вертольотів IRIS-T-SLM для обох вищих ланок.

Система не проти Ірану чи Сирії – проти російських “Кинджалів”, бомбардувальників і Ка-52.

Для “Небесного щита” планують виготовити три десятки радарів TRML-4D – один такий коштує 17 млн євро.

Це означає щонайменше 30 батарей для ЄС від Фінляндії до Румунії, а в ланцюжку виробництва – компанії Німеччини, Греції, Франції.

Лише шість установок для Берліна – тризначна сума мільйонів євро у вигляді замовлення на РЛС.

Декілька тисяч робочих місць, кілька тисяч місць у силових структурах, які обслуговують “Небесний щит”, мільярдні контракти.

Тож Захід знає, навіщо він постачає сюди новітнє озброєння, яке буде обкатане не проти Лівії чи Сирії, а проти балістичних сигар зі швидкістю в 8 махів, півтонних активно маневрових крилатих ракет, "Ланцетів", РЕБ “Житель”.

Коли продаватимуть британські "Storm Shadow" або французькі "Scalp", скільки може коштувати приписка "знищено двох генералів за 350 км від лінії фронту проти держави із сучасною ППО"?

Фото: wikipedia

Набагато більше, ніж буде коштувати те, що нам поставлять.

Тому кожен має свої інтереси у Великій війні.

Головний західний – щоб жителі окупованого Маріуполя не йшли в атаки на Сувалківський коридор, як жителі окупованого Донецька і Луганська на Бахмут.

Але далеко не тільки це. Ми ставимося до цього з розумінням – так працює цей світ.

Наше головне завдання – зламати у РФ на багато поколінь бажання повторювати, як діди. До цього теж треба ставитися з розумінням – у імперію входили Фінляндія, Польща та країни Балтії.

Тому, звісно, ми дуже дякуємо Заходу. Дайте ще.