Сьогодні, 18 липня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) Акіхіко Танакою.
Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.
Під час зустрічі сторони обговорили пріоритетні напрями діяльності агентства JICA в Україні.
Україна має особливий інтерес до залучення Японії до налагодження виробництва обладнання для розмінування, розбудови мережі реабілітаційних центрів для ветеранів та військових, а також до виробництва енергетичного обладнання.
Також JICA висловило готовність активно долучитися до підготовки Конференції з питань відновлення України.
Володимир Зеленський наголосив, що цінує допомогу, яку JICA надає у відновленні України, і реалізацію проектів на підтримку ключових секторів національної економіки.
Раніше повідомлялось, що Японія надасть Україні систему виявлення безпілотних літальних апаратів у рамках допомоги в умовах військової агресії Росії.