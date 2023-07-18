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Володимир Зеленський зустрівся з президентом Японського агентства міжнародного співробітництва

Україна має особливий інтерес до залучення Японії до налагодження виробництва обладнання для розмінування.

Володимир Зеленський зустрівся з президентом Японського агентства міжнародного співробітництва
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Сьогодні, 18 липня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) Акіхіко Танакою. 

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського. 

Під час зустрічі сторони обговорили пріоритетні напрями діяльності агентства JICA в Україні.

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Україна має особливий інтерес до залучення Японії до налагодження виробництва обладнання для розмінування, розбудови мережі реабілітаційних центрів для ветеранів та військових, а також до виробництва енергетичного обладнання.

Також JICA висловило готовність активно долучитися до підготовки Конференції з питань відновлення України.

Володимир Зеленський наголосив, що цінує допомогу, яку JICA надає у відновленні України, і реалізацію проектів на підтримку ключових секторів національної економіки. 

Раніше повідомлялось, що Японія надасть Україні систему виявлення безпілотних літальних апаратів у рамках допомоги в умовах військової агресії Росії.

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