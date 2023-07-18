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Кабмін визначив критерії території відновлення

Загалом це територія, де велися бойові дії.

Кабмін визначив критерії території відновлення
Фото: Денис Шмигаль

Уряд завершує формування нормативно-правової бази для відбудови громад і регіонів. 

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

18 липня затвердили порядок, який визначає критерії території відновлення.

"Це територія, де велися бойові дії, яка була цілком чи частково окупованою, де зруйновані об’єкти критичної, соціальної інфраструктури та житло, де є значне переміщення населення. Також створюємо механізм розроблення, реалізації та моніторингу виконання планів відновлення для громад і регіонів", - написав Шмигаль.

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Нагадаємо, що 7 липня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перелічив області, які отримали найбільше коштів на проєкти відновлення і трансформації.

Також Кабінет Міністрів ухвалив рішення виділити майже 5,3 млрд грн на відновлення в десяти областях.

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