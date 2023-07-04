10 областей України отримають майже 5,3 млрд грн на відновлення, - Шмигаль

Камін ухвалив рішення виділити майже 5,3 млрд грн на відновлення в десяти областях.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Мова йде про Вінницьку, Дніпропетровську, Житомирську, Київську, Кіровоградську, Одеську, Полтавську, Сумську, Черкаську та Чернігівську області.

"За ці кошти будуть реалізовані критично необхідні для громад проекти, що безпосередньо впливають на якість життя людей", - додав Шмигаль.

Крім того, стартували роботи з будівництва магістральних водогонів. На це уряд після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС виділив із Фонду ліквідації 1,5 млрд грн.

"Ідеться про водогони Карачунівське водосховище – Кривий Ріг – Південне водосховище, Марганець – Нікополь, Хортиця – Томаківка. Їх протяжність близько 150 км, і вони забезпечать питною водою жителів чотирьох регіонів. Зокрема мешканців Кривого Рогу, Нікополя та Марганця", - сказав прем'єр.

Понад 4 млрд грн. КМУ виділив на підвезення людям питної води, відбудову пошкоджених та зруйнованих об’єктів та виплату п'яти тисяч гривень одноразової допомоги постраждалим.

"Станом на сьогодні вже подано 2300 заяв на отримання такої допомоги, з яких майже тисячу вже передано на виплату. Відповідні кошти перераховані на місця, і протягом найближчих двох днів місцева влада має здійснити ці виплати", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, прем'єр заявив, що місцева влада повільно обробляє заявки українців на компенсації за пошкоджене війною житло: з 22 тисяч отриманих заяв виплати погодили лише 150 особам.

На початку минулого місяця стало відомо, що в Україні почали виплачувати кошти у межах програми "єВідновлення" за пошкоджене та зруйноване житло. Шмигаль тоді наполягав на збільшенні кількості місцевих комісій, що займаються верифікацією пошкоджень. Тоді було створено 444, а планувалося 700 комісій.