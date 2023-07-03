За добу пальне на АЗС подорожчало від 2 до 5 гривень

Після повернення оподаткування реалізації пального, яке діяло до широкомасштабної війни з Росією, мережі автозаправних станцій підняли його вартість.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", - передає enkorr.

Зокрема, на ОККО бензини марки А-95 й А-95-преміум здорожчали на 3 і 2 грн/л, до 49,99 і 51,99 грн/л відповідно. Дизельне пальне в цій мережі додало 3 грн/л, до 47,99 грн/л.

На 3 грн/л усі види пального здорожчали на стаціях WOG: А-95 - до 49,99 грн/л, А-95+ - до 52,99 грн/л й ДП - до 47,99 грн/л.

На станціях "Укрнафти" бензини й ДП здорожчали на 2,91 грн./л: бензин А-95 - до 43,90 грн/л, бензин А-95+ – до 45,90 грн/л, дизпальне – до 42,90 грн/л.

Відразу на 5 грн/л здорожчав бензин марки А-95 з покращеними показниками якості на станціях UPG і SOCAR - до 51,90 і 54,99 грн/л відповідно.

За даними "А-95", середня ціна по країні на бензин А-95 зросла на 1,98 грн/л і склала 46,84 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 2,42 грн/л - до 49,61 грн/л, а дизельне пальне – на 2,03 грн/л, до 45,44 грн/л.

Нагадаємо, з 1 липня повернувся податок на додану вартість (ПДВ) на пальне обсягом 20%, який діяв до повномасштабного вторгнення, а з березня 2022 року сплачувався на рівні 7%. Окрім цього, почали діяти колишні ставки акцизів, зокрема на бензин - 213,5€/1000 літрів, на ДП - 139,5€/1000 літрів, на автогаз - 52 €/1000 літрів.

Що криється за можливим поверненням акцизів на паливо і до чого тут "Велике будівництво", читайте в матеріалі LB.ua.