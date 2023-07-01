Укрпошта з 1 липня збільшила тарифи на відправлення

Зокрема, на послуги “Укрпошта Стандарт” середнє підвищення становить 7 грн на доставку по Україні, а в межах окремої області – 10 грн.

З 1 липня АТ “Укрпошта” збільшила тарифи на відправлення по Україні та за її межами.

Про це повідомляє Укрінформ, із посиланням на пресреліз, який є у розпорядженні інформагентства.

“Починаючи з 1 липня, Укрпошта змушена частково переглянути вартість відправлень по Україні та за її межами. Згідно з новими тарифами, вартість доставлення відправлень “Укрпошта Експрес” збільшиться у середньому на 10 грн для пересилання в межах однієї області та на 8 грн для пересилання в межах всієї країни”, - йдеться в повідомленні.

На послуги “Укрпошта Стандарт” середнє підвищення становить 7 грн на доставку по Україні, а в межах окремої області – 10 грн.

Також на 5 грн зросте вартість послуги «Укрпошта Документи» та вартість кур’єрського забору або доставки.

Крім того, починаючи з 1 липня, внесені зміни у вартість на доставку «дрібних пакетів рекомендованих» на всі зони та на доставку посилок до 7 країн Близького Сходу, зокрема Алжиру, Афганістану, Катару, Кувейту, Оману, Саудівської Аравії та Тунісу. Ці зміни становитимуть 10% від поточних тарифів.

Нагадаємо, з липня відділення Укрпошти збільшать графік роботи, а також працюватимуть у вихідні дні. Зокрема, Укрпошта поступово переглядає графіки робіт сільських стаціонарних відділень.