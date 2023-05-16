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Укрпошта випустила аудіолистівки з історіями сучасних українських героїв

Історії записані голосами самих героїв, зокрема, командира полку "Азов" Дениса Прокопенка, волонтерки Тати Кеплер, бійчині Катерини "Пташки" Поліщук та інших. Весь прибуток піде на дрони для ЗСУ.

Укрпошта випустила аудіолистівки з історіями сучасних українських героїв
Фото: Укрпошта

Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" випустив аудіолистівки з історіями сучасних українських героїв.

Про це повідомляє пресслужба компанії. 

“12 листівок – 14 історій сучасних героїв, записаних їхніми голосами. Бійці, волонтери, музиканти, журналісти, працівники критичної інфраструктури. Люди, на яких ми рівняємося зараз”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що на листівках є QR-коди, за яким можна почути аудіоісторію героя чи героїні з зображення. Командира полку "Азов" Дениса Прокопенка, волонтерки Тати Кеплер, бійчині Катерини "Пташки" Поліщук, журналіста Ігоря Лаченкова та ін.

Придбати можна в центральних відділеннях Укрпошти та онлайн. Вартість – 40 грн. Весь прибуток піде на дрони для Збройних сил України. 

“Історії змусять вас плакати. Але обіцяємо, це буде від відчуття гордості, приналежності та переконання «можу ще» в найтемніші часи”, – йдеться в повідомленні.

Такоє повідомляється, що створювали листівки 12 ілюстраторів – кожен з них відтворив у своєму стилі візуальні образи історій. Наприклад, листівку з Денисом Прокопенком намалювала його дружина Катерина.

Нагадаємо, Укрпошта з 9 травня ввела в обіг нові марки "Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу". Тираж блоку – 235 000 примірників.

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