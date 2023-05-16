Укрпошта випустила аудіолистівки з історіями сучасних українських героїв

Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" випустив аудіолистівки з історіями сучасних українських героїв.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
“12 листівок – 14 історій сучасних героїв, записаних їхніми голосами. Бійці, волонтери, музиканти, журналісти, працівники критичної інфраструктури. Люди, на яких ми рівняємося зараз”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на листівках є QR-коди, за яким можна почути аудіоісторію героя чи героїні з зображення. Командира полку "Азов" Дениса Прокопенка, волонтерки Тати Кеплер, бійчині Катерини "Пташки" Поліщук, журналіста Ігоря Лаченкова та ін.
Придбати можна в центральних відділеннях Укрпошти та онлайн. Вартість – 40 грн. Весь прибуток піде на дрони для Збройних сил України.
“Історії змусять вас плакати. Але обіцяємо, це буде від відчуття гордості, приналежності та переконання «можу ще» в найтемніші часи”, – йдеться в повідомленні.
Такоє повідомляється, що створювали листівки 12 ілюстраторів – кожен з них відтворив у своєму стилі візуальні образи історій. Наприклад, листівку з Денисом Прокопенком намалювала його дружина Катерина.
Нагадаємо, Укрпошта з 9 травня ввела в обіг нові марки "Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу". Тираж блоку – 235 000 примірників.