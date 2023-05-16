Це вже третя атака на генеруючі підприємства компанії з початку травня.

Окупанти вчергове обстріляли одну з ТЕС ДТЕК.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

“Ввечері, 15 травня, внаслідок обстрілів знову постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго. На щастя, обійшлося без постраждалих”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено обладнання ТЕС. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків.

Також повідомляється, що це вже третя атака на генеруючі підприємства компанії з початку травня. Усього з вересня минулого року теплоелектростанції ДТЕК Енерго були атаковані 33 рази.

Нагадаємо, сьогодні Міненерго повідомило, що внаслідок нічного масованого обстрілу влучань в об’єкти енергетичної інфраструктури не зафіксовано. При цьому без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Вночі українська ППО збила 18 ракет, зокрема шість "Кинджалів" і три "Іскандер-м" та С-400. Ворог бив з трьох напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.