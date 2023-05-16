Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
Вибори в Туреччині: в країні другий тур – шанси Ердогана зростають
Вибори в Туреччині: в країні другий тур – шанси Ердогана зростають
НАБУ і САП підозрюють у корупції голову Верховного Суду (оновлено)
НАБУ і САП підозрюють у корупції голову Верховного Суду (оновлено)
Замість колискової (Страшна мамина казка)
Замість колискової (Страшна мамина казка)
Фірташу оголосили підозру за мільярдні збитки державі (доповнено аудіо прослуховування)
Фірташу оголосили підозру за мільярдні збитки державі (доповнено аудіо прослуховування)
Повітряні сили Німеччини показали відео супроводу літака з Зеленським
Повітряні сили Німеччини показали відео супроводу літака з Зеленським
12 країн-членів ЄС, серед яких - Бельгія, Франція і Німеччина, висловили занепокоєння забороною імпорту товарів з України
12 країн-членів ЄС, серед яких - Бельгія, Франція і Німеччина, висловили занепокоєння забороною імпорту товарів з України
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
​Небо високо. Україні потрібні літаки
​Небо високо. Україні потрібні літаки
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти вчергове обстріляли одну з ТЕС ДТЕК

Це вже третя атака на генеруючі підприємства компанії з початку травня.

Окупанти вчергове обстріляли одну з ТЕС ДТЕК
Ілюстративне фото
Фото: Facebook/Герман Галущенко

Окупанти вчергове обстріляли одну з ТЕС ДТЕК. 

Про це повідомляє пресслужба компанії. 

“Ввечері, 15 травня, внаслідок обстрілів знову постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго. На щастя, обійшлося без постраждалих”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено обладнання ТЕС. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків.

Також повідомляється, що це вже третя атака на генеруючі підприємства компанії з початку травня. Усього з вересня минулого року теплоелектростанції ДТЕК Енерго були атаковані 33 рази.

Нагадаємо, сьогодні Міненерго повідомило, що внаслідок нічного масованого обстрілу влучань в об’єкти енергетичної інфраструктури не зафіксовано. При цьому без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Вночі українська ППО збила 18 ракет, зокрема шість "Кинджалів" і три "Іскандер-м" та С-400. Ворог бив з трьох напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies