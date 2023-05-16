На війні загинув ветеран і учасник "Ігор Нескорених" Олег Кравець

Два тижні тому він приїждав на змагання у Львів.

Унаслідок мінометного обстрілу загинув боєць 28-ї бригади, постійний учасник змагань "Ігри Нескорених" Олег Кравець.

Про це повідомляється на сторінці Invictus Games: Team Ukraine у фейсбуці.

"Чергова втрата в родині Нескорених: на війні загинув Олег Кравець. Постійний учасник змагань Ігри Нескорених, один зі стовпів ветеранського спорту в Миколаєві", – йдеться в повідомленні.

Два тижні тому на змагання у Львові Олег приїхав з-під Бахмуту. 15 травня стало відомо, що він загинув.

"Мене на змагання відпустив величезний колектив бригади, тому виступаю я лише із прапором рідної бригади. "Ігри Нескорених" – наш щасливий квиток у світ здоров'я та спорту. Це світ де гартується воля, що сильніша за тіло. І його кордони поза межами уяви, поза межами всього можливого. Бо ми робимо неможливе!" – казав Олег.

Свою участь присвячував побратимам із миколаївської команди "ГАРД", які загинули у 2022 році – Дмитру Олійнику і Вові Мотельчуку: "За кожного нашого полеглого маємо жити два життя!".

Нагадаємо, 29-30 квітня у Львові відбулися національні відбіркові змагання ветеранів – "Ігри Нескорених".