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Україна хоче отримати від партнерів 40-50 винищувачів F-16, — радник міністра оборони України

З них можна буде сформувати 3-4 ескадрильї для захисту неба від російських бомбардувань.

Україна хоче отримати від партнерів 40-50 винищувачів F-16, — радник міністра оборони України
F-16 Повітряних сил США запускає ракету AGM-65D Maverick.
Фото: f-16.net

Радник міністра оборони України Олексія Резнікова Юрій Сак повідомив, що Україна хоче отримати від партнерів 40-50 винищувачів F-16. 

Про це він розповів виданню Politico.

Юрій Сак зазначив, що президент України Володимир Зеленський хоче, щоб бойові літаки були головною темою порядку денного на саміті G7 у Хіросімі, а потім знову на щорічному саміті НАТО в Литві в липні. 

За його словами, український президент отримав "запевнення" від західних лідерів під час свого останнього європейського туру, що вони обговорять це питання найближчими днями.

Радник міністра оборони зауважив, що, хоча Велика Британія, Італія, Франція та Німеччина не можуть запропонувати F-16, вони мають важливий голос у міжнародній коаліції. І Україна хотіла б, щоб вони заохочували таких союзників, як США та Туреччина.

Юрій Сак додав, що Україна хоче загалом від 40 до 50 F-16, сформувавши три-чотири ескадрильї для захисту неба від російських бомбардувань. Київ повідомляє західним лідерам, що потреба в сучасних реактивних літаках стала гострішою після того, як у березні російські ВПС почали широко використовувати керовані бомби, які досягають цілей на великих відстанях. 

Також радник міністра зазначив, що українська ППО не буде повною без винищувачів F-16.

Нагадаємо, нещодавно глава українського МЗС Дмитро Кулеба назвав 5 причин, чому Україна повинна отримати літаки F-16. Ці винищувачі не лише наблизять перемогу та збережуть інші західні ресурси, але й врятують багато життів.

Тим часом Велика Британія готова зіграти велику роль у коаліції літаків для України в частині тренувань пілотів. Однак надсилати британські винищувачі до України не буде.

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