У Черкаській області вночі збили БпЛА, в Київській уламками пошкоджено два приватні будинки, – ОВА

У Київській області під час повітряної атаки, за попередніми даними, уламки впали на два приватні будинки. Фактів влучань не зафіксовано, постраждалих немає. Про це йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Черкаській під час повітряної тривоги сьогодні вночі сили ППО знищили ворожий безпілотник. Без потерпілих і руйнацій.

У Сумській сьогодні зранку росіяни здійснили два обстріли прикордоння. У Шалигинській громаді був обстріл зі стрілецької зброї та крупнокаліберного кулемета (черги). У Білопільській був мінометний обстріл (сім вибухів). Попередньо – без втрат. Вчора протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 136 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Шалигинська та Новослобідська громади. У Новослобідській у результаті обстрілу загорівся приватний житловий будинок. Також через мінометний обстріл (шість вибухів) пошкоджено лінію електропередач.

У Чернігівській за добу – три обстріли із реактивної артилерії, мінометів, ствольної артилерії. Під вогнем були Корюківський та Новгород-Сіверський район. Внаслідок обстрілу знищено нежитловий будинок та пошкоджено сім приватних будівель у Сновській громаді Корюківського району. Минулося без жертв.

У Запорізькій за добу ворог завдав 90 ударів по 14 містах і селах. 76 артобстрілів по Залізничному, Гуляйпільському, Ольгівському, Малинівці, Щербакам, 12 з ракетних систем залпового вогню по Гуляйполю, Новоданилівці, Білогір'ю, Степовому, Кам'янському та два авіаційних — по Малій Токмачці. На щастя, люди вціліли. Зафіксовано руйнування 24 цивільних об'єктів. Окупанти знову поцілили по Новояковлівці. Ворожі "Гради" відпрацювали по мирних домівках жителів Степногірська. Ворог завдав удару й по багатоповерхівках, приватних будинках та господарчих спорудах в Оріхові. Крім того, постраждало кладовище.

У Дніпропетровській учора ворог накривав артилерійським вогнем Нікопольський район. Під удар потрапила Червоногригорівська громада та сам Нікополь. По місту поцілили майже три десятки снарядів. Постраждали четверо людей. У місті виникло кiлька пожеж, горіли господарські споруди та об'єкт iнфраструктури. Побиті 14 п’ятиповерхівок і сім приватних будинків. Знищена господарська споруда, вісім – потрощені, є руйнування на трьох приватних підприємствах та СТО.

У Луганській в Сватівському районі противник спробував покращити тактичне положення поряд з Новоселівським, та успіху не досяг. У цьому населеному пункті не залишилося жодного місцевого жителя, але росіяни не полишають намірів його захопити. У Стельмахівці артилерійські обстріли ворог проводить майже щодня. Вчора ввечері звідти вдалося евакуювати літнього чоловіка. Крім Стельмахівки, ворог відкривав вогонь по Макіївці та Білогорівці. За добу ворог здійснив 99 обстрілів (478 снарядів).

У Харківській на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Козача Лопань, Гоптівка, Лук’янці, Гатище, Бударки, Нестерне, Кругле, Землянки та Стариця. На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічанське, Кам'янка, Красне Перше, Митрофанівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка та Берестове. Внаслідок артилерійського обстрілу Дворічної Куп'янського району загинуло двоє людей – чоловік і жінка, ще один чоловік отримав осколкові поранення та був госпіталізований. Ввечері ворог масовано обстрілював Вовчанськ Чугуївського району. Влучання поблизу підрозділу ДСНС, обстрілом пошкоджено три житлові будинки та господарчі споруди, будівлю Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. Також зафіксовано влучання поруч з будівлею ПРАТ "Вовчанський ОЕЗ". У с. Тищенківка Куп'янського району внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.

У Донецькій ворог здійснив 32 обстріли за добу, застосувавши ЗРК "С-300", авіаудар (тип ракети не встановлено), РСЗВ "Град", артилерію. Обстріляли 17 населених пунктів: Костянтинівка, Часів Яр, Дружківка, Гірник, Торецьк, Авдіївка, Курахове, Красногорівка, Бахмут, Керамік, Гостре, Карлівку, Новоукраїнку, Первомайське, Дружбу, Уманське, Краматорськ. Пошкоджено 15 житлових будинків (з них три – багатоквартирних), дві школи, дитсадок, лікарня, дві ЛЕП, залізнична колія, службовий автомобіль, будівля ліцею, церкву, адмінбудівлю Селидівської виправної колонії, котельню, пʼять цивільних автомобілів, вантажний автомобіль, адміністративну будівлю, чотири гаражі, господарчу споруду, газопровід. На Донеччині за добу: пʼятеро загиблих, четверо поранених. У Миколаївській сьогодні вночі силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито чотири російські ракети, випущені окупантами з акваторії Чорного моря. Вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

У Херсонській за добу було 80 обстрілів (407 снарядів), з них по Херсону – 14 обстрілів (60 снарядів). Росіяни вчергове обстріляли цивільну інфраструктуру. Під вогнем був Корабельний район Херсона. В результаті обстрілу пошкоджено та знищено житло та господарчі споруди. Виникла масштабна пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Ворог обстріляляв і Бериславський район. Під вогнем опинилося Львове Тягинської територіальної громади. Внаслідок обстрілу два чоловіки отримали поранення, нині лікарі надають їм необхідну допомогу. Поблизу села Томарине Бериславської громади на російській міні підірвався трактор. Тракторист натрапив на вибухівку під час проведення польових робіт. 53-річний чоловік отримав травми, стан потерпілого стабільний. У селі Трифонівка Великоолександрівської громади 17-річний хлопець натрапив на вибухівку, залишено російською армією. Через детонацію він дістав тяжкі травми. Пораненого шпиталізували. Вночі 16 травня обстріляли Кізомис Білозерської громади. Без постраждалих. Всього за добу через російську агресію пʼятеро людей зазнали поранення. З деокупованої територіії області евакуйовано 95 осіб.

Нагадаємо, вночі росіяни випустили по Україні ракети з трьох напрямків. Били 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування. ВПО збила шість аеробалістичних "Кинджалів". Також захисники збили девʼять крилатих ракет "Калібр", три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М") та безпілотники.