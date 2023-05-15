Головне за день. Понеділок, 15 травня

Бої за Бахмут та Мар ’ їнку, 37 бойових зіткнень на сході, ворожі обстріли, Зеленський в Лондоні. Яким запам’ятається 445-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що загарбники продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – там відбулось 37 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Авіація Сил оборони за добу завдала сімох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника і сімох - по зенітно-ракетних комплексах росіян. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, три артилерійські підрозділи на вогневій позиції, дві станції радіоелектронної боротьби, а також склад боєприпасів окупантів.

Росія завдала двох ракетних ударів по Костянтинівці Донецької області, застосувавши ЗРК С-300 і 38 авіаційних ударів та здійснила понад 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 15 травня – в нашій новині.

Російські окупанти вранці завдали ракетного удару по Авдіївці Донецької області, повідомив у Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Чотири людини загинули внаслідок ракетного авіаудару по Авдіївці. Росіяни атакували місто ракетами сьогодні вранці, влучили в лікарню", - написав він.

Кириленко закликав місцевих жителів не наражати свої життя на небезпеку та евакуюватися.

Російські окупанти знову обстріляли прифронтове селище Дворічна Куп'янського району.

Внаслідок обстрілу загинули дві людини, 65-річні жінка та чоловік. Крім того, чоловік 52 років отримав осколкові поранення та був госпіталізований.

Координатор ООН із гуманітарних питань Мартін Гріффітс повідомив, що кількість жертв серед цивільного населення в Україні зросла до 23600 вбитих і поранених.

На засіданні Ради Безпеки ООН щодо гуманітарної ситуації через російське вторгнення Гріффітс зазначив, що "фактичні втрати, ймовірно, набагато вищі".

Координатор ООН у виступі згадав про ракетні обстріли Росією Товариства Червоного Хреста в Миколаєві. Тоді було знищено гуманітарні вантажі та важливе медобладнання.

Також Гріффітс повідомив, що в першому кварталі 2023 року гуманітарну допомогу в Україні отримали майже 3,6 мільйона осіб. Мова йде про грошові виплати, продовольство, медичні послуги тощо. За словами координатора, близько 280 тисяч осіб отримали різну допомогу в прифронтових районах.

"Найбільшою проблемою залишаються перешкоди для доступу до всіх районів у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях, які на цей момент перебувають під військовим контролем Російської Федерації", – сказав Гріффітс, підкресливши, що Росія жодного разу не дала можливості надати гуманітарну допомогу громадам уздовж лінії фронту в окупованих регіонах.

Обговорення наступальних дій України було в пріоритеті під час закордонних поїздок президента. Володимир Зеленський задоволений результатами переговорів із колегами.

Про це він сказав на брифінгу в Лондоні. Президент подякував канцлеру ФРН Олафу Шольцу, премʼєрці Італії Джорджії Мелоні, президенту Франції Еммануелю Макрону, з якими він зустрічався у попередні дні.

Сьогодні Володимир Зеленський прибув із неанонсованим візитом до Лондона, де зустрівся із премʼєр-міністром Ріші Сунаком. Британія вже оголосила про надання Україні сотень далекобійних ударних безпілотників та ракет ПВО, а також початок навчань українських пілотів.

До Лондона український президент прилетів із Парижа, а до того він побував у Німеччині та Італії.

Голова Вищої виборчої комісії Ахмет Єнер оголосив про проведення другого туру виборів у Туреччині 28 травня, оскільки в першому жоден кандидат не отримав достатнього голосів для перемоги, повідомляє Anadolu Ajansı. За словами Єнера, явка виборців у Туреччині склала 88,92%, за кордоном - 52,69%.

"Згідно з попередніми результатами, Реджеп Тайїп Ердоган отримав 49,51% голосів, Кемаль Киличдароглу — 44,88%, Сінан Оган — 5,17%, а Мухаррем Індже – 0,44% голосів", - сказав очільник турецького виборчкому.

Остаточні результати першого туру оголосять 19 травня.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!