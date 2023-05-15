Українська авіація завдала 7 ударів по районах зосередження росіян і техніки та 7 - по ворожих ЗРК, - Генштаб

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили, зокрема, склад боєприпасів, дві станції РЕБ і пункт управління окупантів.

Авіація Сил оборони за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також сім - по зенітно-ракетних комплексах росіян.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, три артилерійські підрозділи на вогневій позиції, дві станції радіоелектронної боротьби, а також склад боєприпасів окупантів.

Тим часом Росія завдала два ракетні удари по Костянтинівці Донецької області, застосувавши ЗРК С-300 і 38 авіаційних ударів та здійснила понад 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загарбники продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - тут відбулось 37 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Ситуація на фронті станом на 18.00 15 травня така:

на Волинському та Поліському напрямках - без особливих змін;

та - без особливих змін; на Сіверському та Слобожанському росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Єліне, Мурав’ї Чернігівської області; Вовківка, Іскрисківщина, Волфине, Шпиль, Степок Сумської області, а також Козача Лопань, Гоптівка, Лук’янці, Гатище, Бударки, Нестерне, Кругле, Землянки, Стариця на Харківщині;

та росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Єліне, Мурав’ї Чернігівської області; Вовківка, Іскрисківщина, Волфине, Шпиль, Степок Сумської області, а також Козача Лопань, Гоптівка, Лук’янці, Гатище, Бударки, Нестерне, Кругле, Землянки, Стариця на Харківщині; на Куп’янському окупанти не припиняють спроб покращити тактичне положення. Цієї доби вели безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Кислівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Дворічанське, Кам'янка, Красне Перше, Митрофанівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області;

окупанти не припиняють спроб покращити тактичне положення. Цієї доби вели безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Кислівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Дворічанське, Кам'янка, Красне Перше, Митрофанівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області; на Лиманському ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка та Білогорівка Луганської області і Верхньокам’янське та Спірне Донецької області;

ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка та Білогорівка Луганської області і Верхньокам’янське та Спірне Донецької області; на Бахмутському росіяни продовжують вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське. Від ворожих обстрілів постраждали Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Дружба, Північне, Петрівка, Торецьк Донецької області;

росіяни продовжують вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське. Від ворожих обстрілів постраждали Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Дружба, Північне, Петрівка, Торецьк Донецької області; на Авдіївському окупанти продовжують знищувати інфраструктуру населених пунктів, завдали авіаційних ударів по Авдіївці, обстріляв Степове, Ласточкине, Авдіївку, Первомайське та Карлівку Донецької області;

окупанти продовжують знищувати інфраструктуру населених пунктів, завдали авіаційних ударів по Авдіївці, обстріляв Степове, Ласточкине, Авдіївку, Первомайське та Карлівку Донецької області; на Мар’їнському підрозділи Сил оборони відбили численні атаки рашистів у районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області;

підрозділи Сил оборони відбили численні атаки рашистів у районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області; на Шахтарському протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Шахтарське;

протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Шахтарське; на Запорізькому та Херсонському росіяни продовжують вести оборонні дії. Завдали авіаційних ударів по населених пунктах Вільне Поле Донецької області, Мала Токмачка Запорізької області та Станіслав Херсонської області. Поміж тим здійснили обстріли населених пунктів Бурлацьке, Вільне Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка, Оріхів та Кам’янське Запорізької області, а також місто Херсон.

Нагадаємо, протягом доби Росія атакувала девʼять областей України - Чернігівську, Сумську, Запорізьку, Миколаївську, Луганську, Дніпропетровську, Харківську, Херсонську та Донецьку.

Нині росіяни обстріляли Дворічну на Харківщині. Є двоє загиблих.