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Представники Луганської єпархії УПЦ підтримали закріплення в російському законодавстві триєдності українців, росіян і білорусів

“Українську ідеологію” вони назвали русофобською. 

Представники Луганської єпархії УПЦ підтримали закріплення в російському законодавстві триєдності українців, росіян і білорусів
Ілюстративне фото
Фото: Макс Требухов

12 травня священнослужителі Луганської єпархії УПЦ взяли участь в  заходах Всеросійського форуму Міжнародної громадської організації «Всесвітній російський народний собор», результатом якого стала резолюція із закликом до «триєдності руського народу» (росіян, українців та білорусів). Про це LB.ua стало відомом з власних джерел. 

Зокрема, учасники цього заходу були так званий т.в.о. глави “ЛНР”  Леонід Пасічник, “голова народної ради” “ЛНР” Мирошниченко, заступник голови Державної думи федеральних зборів РФ Анна Кузнєцова та сенатор РФ по “ЛНР” Дар’я Лантратова.  Луганська єпархія УПЦ як своїх представників висунула настоятеля храму «Розчулення» о.Олександра (Пономарьова), ігумена Свято-Іоанно-Предтеченського чоловічого монастиря о. Варфоломія (Кузнєцова), настоятеля храму Святих мучеників Гурія, Самона і Авіва о. Павла (Батарчукова). 

Як зазначають джерела, учасники дійства виступили із ініціативами щодо закріплення «традиційних руських» цінностей на законодавчому рівні, недопущення викривлення “історичної правди”. Окрім того,  т.зв. “спеціальній військовій операції” вони дали юридичне обґрунтування як національно-визвольної війни російського народу, а “українську ідеологію” визначили як “русофобію та різновид екстремізму”. 

“Наприкінці заходу прийнято резолюцію із закликом до президента (Володимир Путіна - ред.), федеральних зборів, уряду і генерального прокурора РФ щодо закріплення в законодавстві Росії концепції "триєдності руського народу" (росіян, українців та білорусів) та права Росії на його возз’єднання в кордонах єдиної держави”, - повідомили джерела LB.ua.

Нагадаємо, Луганська єпархія фактично перейшла під вплив РПЦ, а, Ровеньківська і Свердловська єпархія (Луганська область) прямо заявили, що зупинять поминання за богослужіння митрополита Онуфрія та лишається під омофором патріарха РПЦ Кирила. 

Водночас митрополит Луганський та Алчевський УПЦ Пантелеймон (Поворознюк), сан якому Онуфрій надав вже на окупованій росіянами частині Луганщині, брав участь в оголошенні незаконної анексії Російською Федерацією Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької областей та сидів у кремлівській залі. 

Натомість керівництво УПЦ, яке наголошувало на відокремленні від російської церкви, жодним чином не прокоментувало та не вжило жодних санкцій щодо перебіжчиків. 

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