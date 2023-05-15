Чоловік приєднався до лав терористів у 2017 році.

За матеріалами Служби безпеки ще один учасник терористичної організації "ЛНР" отримав реальний термін ув’язнення.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисником є уродженець Довжанська (раніше Свердловськ), який у 2017 році добровільно приєднався до складу підконтрольної російським окупантам "народної міліції ЛНР". Там його призначили старшим стрілком. Він брав активну участь в обстрілі позицій українських військ на сході.

Також ватажки незаконних збройних формувань залучали його до ремонту військової техніки.

Згодом чоловік вирішив залишити лави терористів і приховано прибув на підконтрольну Україні територію, де намагався легалізуватися як переселенець з Луганщини.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у червні 2021 року на Київщині. Його було визнано винним за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу (участь у терористичній групі чи терористичній організації) КК. Суд призначив йому вісім років ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, в січні СБУ повідомила про підозру "заступнику міненерго ЛНР", який "передав" росянам вугільну галузь.